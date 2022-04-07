跨性別藝人Kiwebaby親密照曝光　男友成網民焦點：可以出道當明星

曾擔任台灣節目《大學生了沒》班底的 Kiwebaby （張承喜），因為陰柔的個性加上性感的穿著，被粉絲大讚是最美偽娘， 2015 年動完隆胸手術後，還驚喜接下賀歲片《男兒王》的主要角色，連國際導演李安都大讚他演得很好。



如今事業順利的他，最近也分享自己真的交男友了，他曬出跟男友的甜蜜床照，寫下自己的真實心聲，坦言「男生喜歡男生，在不少人眼中還是非常奇怪的」令人心疼。

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Kiwebaby 透過社群平台寫下「「她生日的那天，他開心得哭了出來」驚喜宣布自己交男友的消息，只見兩人依偎著對方合照，另一張照片更是男方上半身赤裸的害羞照，照片曝光後，網友大讚男友顏值超高，還有人敲碗希望可以看到兩人一起拍片，讓男友順勢出道。隨後 Kiwebaby 又公開情侶照，不過卻透露公開男友照片之後，對方的好朋友竟然對他冷言嘲諷。

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「自從我們公開了以後，有十幾個他老鄉的朋友私訊他，但說的都是『蛤！原來你是 gay 喔？』、『欸！你不要變鳳梨那樣耶！』原來直男和跨性別在一起，還是會讓直男兄弟朋友，覺得是非常丟臉的事情」 Kiwebaby 直言像自己打扮成女生的男孩，是不正常的，讓自己聽完之後相當受傷。不過網友聽完也都暖心送上祝福，也希望 Kiwebaby 可以做真實的自己就好，相當暖心。

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