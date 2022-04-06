社內相親︱4主角親選最愛名場面　金旻奎自爆眼鏡之吻是擅自加戲

《社內相親》昨晚（5日）終於大結局，相信劇迷已感受到空虛感。早前官方公開了主演安孝燮、金世正、金旻奎及薛仁雅的訪問片段，由4位親自選出劇中最愛的名場面，大家不妨一同回顧重溫一下。



安孝燮覺得「泰武」與「夏莉」互相照顧的心十分溫暖。（劇照）

4位主角分別選出了《社內相親》中各自最深刻的名場面，其中安孝燮首先選了第10集中，他與金世正在雨後約會被安慰的一幕。他講到「夏莉」一直默默關心「泰武」因車禍留下的心理創傷，「泰武」卻因無法向對方首先坦白而後悔，互相照顧的模樣相當美。安孝燮慶幸「泰武」能在心愛的人前面，坦率的表達自己的心意，因此令他覺得內心溫暖，希望觀眾也能通過作品感受到幸福。

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金世正則覺得《社內相親》的傷心場面也非常重要。（劇照）

而金世正則意外地選擇了第3集中，「夏莉」目睹「民宇」與前女友復合後大受打撃的一幕，而非第一次相體中的「薩曼莎和瑞秋」場面。金世正講到：「如果仔細觀察的， （這幕）帶有傷心的感情，亦帶有不單純的小插曲。這一場戲不僅是趣味性，而且想引起更多共鳴，所以記得當時帶着負擔進行了拍攝。」金世正亦提及十分喜歡第2集中，與薛仁雅喝到爛醉的場面，因充分表現出二人親密又可愛的關係。

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金旻奎擅自加戲卻大受歡迎！（劇照）

金旻奎則是眾望所歸，揀選了在網上造成轟動的「眼鏡之吻」，當時一句「以後我會讓你忘不了的」的台詞，成為全集焦點！金旻奎在訪問中坦言脫眼鏡，其實是他擅自加戲的部分。他笑言由於拍吻戲時，覺得眼鏡會妨礙到過程，所以即興地把眼鏡摘掉，沒想到觀眾會如此喜歡這一幕。金旻奎更大爆，當時鏡頭外的造型師非常擔心他會弄壞眼鏡，公開拍攝中搞笑的小插曲。

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薛仁雅也認同與金世正非常有默契，所以拍起上來充滿火花。（劇照）

而薛仁雅則表示有兩個場面都令她印象深刻，包括第6集「妍書」在「成勳」面前突然人有三急，以及第10集在孤兒院了解到男友過去的一幕。薛仁雅講到在心儀異性面前發生尷尬情況的這一幕，描寫得恰到好處之餘亦非常搞笑；而孤兒院一幕則完美地演出一對戀人間的矛盾，爭吵的理由亦非常現實。此外薛仁雅亦有大讚與金世正的默契，表示二人只要一個眼神就足夠，所以經常都會即興的演出加入。

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