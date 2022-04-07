關曉彤因奶茶店經營糾紛被起訴　工作室澄清被鬧爆：出咗事就卸膊

內地女星關曉彤昨日（6日）被爆其本人及關聯的奶茶公司被起訴，據天眼查App顯示，「天然呆」奶茶關聯公司成都天然呆餐飲管理有限公司新增立案信息，案由為特許經營合同糾紛，原告為溫州歐歌餐飲管理有限公司，被告為成都天然呆餐飲管理有限公司、上海至丙品牌管理中心（有限合夥）、關曉彤，經辦法院為成都市中級人民法院。



24歲關曉彤是一位星二代，同時也是童星出身，但隨著年紀越大，爭議也越大，尤其在17年同鹿晗公開戀情後，遭到不少粉絲抨擊。（微博@關曉彤工作室）

事件即刻引起網友熱議，「天然呆」官方微博隨即發布聲明，澄清「關曉彤女士並非合同主體，亦未參與公司經營管理工作」，而「關曉彤工作室」也轉發該微博，並寫到：「誠望大家理性甄別網絡信息，針對網傳信息引發的人身攻擊及誹謗言論，本工作室已委托律師持續取證，亦將保留依法追責的權利。」

然而，網友對此並不買賬。首先，在天眼查App中顯示，「天然呆」奶茶的股東之一是關曉彤父親關少曾持股的公司；其次，有網友發現關曉彤曾多次宣傳該奶茶店，被祝福「關老闆生意興隆」及詢問「老板考慮開分店呀」時，她本人亦沒有否認，並回覆「歡迎打卡」、「期待在哪裡開」；再者，網友還翻出明星為「天然呆」奶茶宣傳的短片，包括江疏影、張天愛、奚夢瑤、孫紅雷、于正、吳宣儀等數10位明星在片中提及「祝小彤妹妹的天然呆奶茶店開業大吉」，本人也以「店長」自稱。除此之外，還有網友稱根據不少加盟商爆出，關曉彤奶茶店不用牛奶用植脂末（奶精），以及交了加盟費總店對他們不管不問等。

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對此，網友紛紛留言指責：「一直是她開的啊，出事了甩鍋（卸膊）了」、「這是侮辱網民智商吧，父母是股東，女兒是代言人，一家子合起夥騙加盟商，不道歉，不退錢，在這撇清什麽關係」、「不如直接報警，就說造謠，讓警察嚴查」等。