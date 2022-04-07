金宵大廈2 | 蘇皓兒花灑濕身全公開　劇情大逆轉非常病態令人心寒

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（7日）最新一集，郭渺渺（蘇皓兒飾）沖涼穿上衣服後，母親芬姐（伍詠薇飾）拉開浴簾，用花灑淋水到女兒身上，爆鬧女兒：「識咗男仔之後連阿媽都唔要」、「死女包發姣媾仔，照下你個衰樣，冇男人同你瞓覺呀」、「你賤格冇用」蘇皓兒頭髮及全身濕透，爆喊又驚恐瑟縮角落，最後反抗並用沐浴露打伍詠薇頭逃出浴室，更濕透與阿媽對罵。

伍詠薇好病態！（劇集截圖）

另外，來到《雙魚》故事結尾，蘇皓兒人設竟有大反轉。伍詠薇找到離家出走的蘇皓兒，並走出車水馬龍的馬路上自殺，最後出意外便終生傷殘。事後蘇皓兒在節目上唱出溫情歌，當觀眾以為變TVB溫情劇之際，蘇皓兒原來諗通了，不但認同母親以往做法，更與母親調轉角色，用母親作商品大賣慘情呃善款，非常病態，令人寒毛直豎。

蘇皓兒花灑濕身片段：

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蘇皓兒（Chloe）專訪美照：

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