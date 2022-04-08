了不起舞社 | 王君馨與59位妹妹爭奪舞后寶座　成唯一年過30選手

王君馨（Grace）早前有指回內地拍攝綜藝節目，原來是參加由Youku及在全球矚目的內地舞蹈節目《這就是街舞》團隊打造的女子舞蹈比賽節目《了不起舞社》，社長為蘇有朋，而主理人就有在第一季《乘風破浪的姐姐》中的人氣王、前韓國女團miss A成員王霏霏（Fei ）、韓國超人氣男團NCT泰籍成員TEN李永欽 、超人氣女團宇宙少女成員程瀟及街舞世界大賽冠軍贊多。Grace在節目中將與59位妹妹，當中包括著名排舞老師、人氣偶像等，施展渾身解數，切磋舞藝，來爭奪舞后寶座！

有幾千人參加選拔的《了不起舞社》，最後只精選了60位，Grace能夠成為其中一位，感到又興奮又緊張，她表示：「因為過去很多年都很專心演員的工作，沒有機會和時間像校園那時可以專心去練習舞蹈，但這次非常開心，能夠和一班熱愛舞蹈的女孩在一起練習、研究和切磋。另外感覺好興奮，因為今次能夠全身投入去享受我一直都很喜歡的舞蹈，以及好享受和一班舞者一起表演。在節目內的表演舞台，都是我一直很渴望能多一點的。自己也很期待，能夠在節目學到更多。作為一個演員，每一個角色我都需要從零開始去了解和揣摩。而這次參加這個節目，我能夠重新去認識舞蹈，和重新讓自己的身體去適應不同的舞藝。」雖然Grace是唯一一位年過30的選手，但她和一眾妹妹完全沒有代溝，與大家打成一片，在節目拍攝和練習以外，也會一起傾訴心事、拍抖音，令Grace感覺回到20歲的時候！

上海最近疫情愈發嚴重，Grace所住的酒店因為發現感染者，所以只能在酒店再隔離兩星期，慶幸是在酒店，沒有需要去搶購食品，每天都由節目組和酒店安排好早午晚餐。雖然和一班妹妹住在同一間酒店，但因為隔離關係，大家只能留在自己的房間，不能互相碰面，令Grace有點掛念隊友。

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