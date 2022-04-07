蔡少芬自認不能同子女做朋友　否認「愛情至上」：感情太難說了

蔡少芬（Ada）最近作客內地訪談節目《送一百位女孩回家》，暢聊工作、生活與家庭，最近一集中，Ada還透露了自己的教育觀與愛情觀，以及對於年紀的態度，更寄語年輕女性。



Ada今集還體驗插花。（微博@送一百位女孩回家）

育有三位子女的Ada，現在多數時間都是圍繞著家庭，談及對孩子們的教育，Ada坦言很多父母會與孩子做朋友，但在她身上行不通：「我不能的，我覺得我是他媽媽，我一定要有媽媽的威嚴，如果我連媽媽的權威都丟開，他聽誰啊？然後她他怎麼會重視一些長輩？我覺得我可以跟你鬧、跟你玩，但是要有界限。」

Ada認為作為媽媽，一定要有媽媽的威嚴。（視頻截圖）

眾所周知，Ada當年與張晉結婚時，男方尚是一位寂寂無名的小演員，被視為「女尊男卑」，但多年來憑著不懈的努力，張晉打了一個漂亮的翻身仗，而Ada也陪老公經歷了事業的不同階段，被問及「你當時也沒有覺得你是大咖？」時，Ada笑言：「我是這樣的，我覺得他很幸運一樣東西，就是在我跟他認識的時候，很多我的刺都已經拔掉了，所以他剛好進來我生命的時候，能好一點點。」

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結婚10幾年來，Ada和張晉一直是圈中的模範夫妻，女方更堪稱「炫夫狂魔」，每次一提到老公總是暫不絕口，兩人到現在都好似是在拍拖，依然會有心跳的感覺。不過，Ada認真地說，自己並非一個「愛情至上」的人：「我覺得現實我要好好地幹活，工作然後賺錢，然後生活。拍拖那個東西就是遇到自己喜歡的人了，然後我再投入，但如果沒有，我也不會有什麼夢境說我拍拖之後會怎麼樣，結婚之後我會怎麼樣，我不敢這樣想。因為我有印象的時候父母已經分開了，所以我就覺得感情這個東西，真的太難說了。」而對現在的狀態，Ada就興奮直言「超出想象！」

Ada表示自己不是一個「愛情至上」的人。（視頻截圖）

今年即將49歲的Ada，對於年紀非常坦然，自認過了50歲又是一個階段，人總會老，皺紋總會有，且直言自己有一件很自豪的事：「我覺得我有三個孩子，身材管理也還是可以，身體跟心靈我都不覺得我是這個歲數。」更自爆到現在還會着女兒的童裝，永遠保持一顆年輕的心。

Ada笑言一直都覺得自己好靚。（視頻截圖）

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