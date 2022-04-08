EXO出道10周年張藝興告別SM公司　長文感恩「普通的我站上舞台」

今日（8日）是韓國男團EXO出道10周年的日子，張藝興在微博發長文宣布與SM公司合約到期，並希望帶著過去所有經歷，繼續去探索作為張藝興的新的事業版圖和人生規劃。



張藝興與SM公司合約到期。（微博@張藝興工作室）

長文中，張藝興回顧了2012年4月8日出道的那天：「永遠記得SM那間小小的卻裝滿了我和兄弟們的好幾年青春的練習室，記得第一次看見那麼多粉絲時的激動和忐忑……」同時感歎自己很幸運：「這樣一個普通家庭、普通身高、普通條件的普通的我，在每個人都努力的時間裡，就因為多了那麼一點點幸運而獲得了站上舞台的機會……」

在文中的後半段，張藝興也提及了個人目標及對未來的展望：「比如，要帶領華語音樂走向世界，要讓世界看到我們，比如，永遠要懷著背水一戰的心情去努力，就算失敗也沒關系，至少得知道自己倒在距離終點多遠的地方。」並鼓勵大家「擁有自己的夢想，追逐自己的夢想，請相信自己，相信努力，相信奮鬥，永遠不要害怕等待，永遠對未來滿懷期待，下個十年、下下個十年，努力總會有努力的結果，命運會把最甜的糖留給等待最久的小孩。」

張藝興全文。（張藝興微博）

除此之外，張藝興還在IG手寫英文與韓文向海外粉絲致謝，透露同SM公司不再續約。