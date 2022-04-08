東張西望︱李旻芳黃耀英迎家中新成員　助受虐毛孩重建自信勁有愛

黃耀英（Darren）及李旻芳因無綫（TVB）娛樂及資訊節目《東張西望》結緣，並於2019年拉埋天窗，被稱為「東張夫婦」，而前日（6/4）李旻芳在Instagram上分享好消息，原來家中迎來新成員，是一隻名為Max的唐狗。

「東張女神」李旻芳。（IG/@limanfong）

李旻芳分享在兩個月前與丈夫黃耀英認識了一隻非常怕人，沒有安全感及完全唔懂得得社交的狗狗Max，了解到Max的不安是源自於被人類虐待，二人就決定領養Max，在帖文中她寫道：「好感謝 @spcahk 比機會我哋領養阿Max🐕，因為阿Max係被虐case嘅證物，由細到大都無社交生活，好多嘢都未見過未掂過未食過未聞過，令到佢對呢個世界充滿恐懼。好感恩遇到一位好專業嘅訓練員Garay 仲有assistant Cindy ，佢哋對阿Max悉心教導，令到阿Max可以慢慢變返做一隻正常嘅狗狗，慢慢對世界有返信心，而家去草地玩仲變成一隻好活潑好動嘅狗狗添啊！」

李旻芳是圈中有名的愛犬之人，在她的社交平台上不時會見到她與狗狗的合照！（IG/@limanfong）

其實夫婦二人早年養過兩隻金毛尋回犬，分別叫「妹妹」同「BB」，愛心爆棚的李旻芳及Darren因其中一隻狗狗患上口腔癌，二人豪花700百萬購入西貢大屋，就是希望讓狗狗更舒適的環境養病，不過兩隻狗狗最後不敵病魔於去年先後離世。

李旻芳對待動物如人一樣，非常有愛心！（IG/@limanfong）

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