BIGBANG傳解散導致股價下跌　公司急發聲明解釋救亡

韓國天團BIGBANG早前推出新歌《Still Life》，由於歌曲有不少有關完結及離別的隱寓，因此一導傳出解散之疑。有指BIGBANG新歌發行後，不少股東擔心組合解散而賣股，股價每天持續下跌，YG娛樂只好急發聲明救亡。



有指YG娛樂股價已下跌13%。（Twitter圖片）

BIGBANG早前宣布回歸後，YG娛樂股價曾一度上升至58美元（約455港元）一股的高峰。可是隨着組合推出新歌後，加上T.O.P宣布不續約，有部分股東因擔心BIGBANG之後會解散，所以出售股票。有指自本月5 日起，股價每天持續下跌，現時已跌至51美元（約400港元）一股，因此公司只好發聲明否認BIGBANG將解散的傳聞，並詳細解釋《Still Life》想帶出意思。

因此公司只好發聲明解釋BIGBANG並非將解散。（Twitter圖片）

由於就連粉絲也將新歌解讀成BIGBANG的完結，YG娛樂唯有詳細解釋，順道救股價。聲明中提及，《Still Life》歌詞其實是想帶出BIGBANG就像四季一樣永恆的，各人在MV中不同的場景則代表着過去、現在和未來；雖然四季不能同時出現，但MV由太陽的春季開始，經過夏、秋及冬後再重回春季作完結，寓意這並不是一個結束，反而是新的開始。公司表示懷念與粉絲同度的時間，少是BIGBANG最想傳達的信息，今後也期待這一天再次來臨。

雖然《Still Life》成續優異，但想不到部分股東會擔心BIGBANG解散。（YG ENT.）

點擊圖輯睇《Still Life》MV所帶出嘅含意：