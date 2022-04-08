金宵大廈2｜監製葉鎮輝親解觀眾迷思　伍詠薇揭因上集好睇自薦

由葉鎮輝監製、羅佩清擔任編審的《金宵大廈 2》，主要演員有陳山聰、李施嬅、張彥博、伍詠薇等，並逢周一至周五晚九點半翡翠台播映。



由伍詠薇及蘇皓兒主演的單元《雙魚》，昨晚播出結局篇。

由伍詠薇及蘇皓兒（Chloe）主演的單元《雙魚》昨晚（7/4）播出結局篇，伍姑娘飾演的母親芬姐，因有感女兒「有毛有翼識飛」，遂與 Chloe 飾演的女兒渺渺展開激烈爭吵，更用水狂淋渺渺！不甘被控的渺渺奪門離家出走；此時金宵大廈發生異象，芬姐回到女兒受傷當日，原來用鏹水意外淋到渺渺的是芬姐本人，單位內的離奇雙魚狀黑印、正是當年渺渺印在牆上的血手印，相當震撼。回復記憶的芬姐大感後悔，開 Live 道歉兼四出尋女；另一邊廂「闖蕩江湖」的渺渺因樣貌問題遭受歧視，被乞丐邀請加入「販賣慘情」集團之餘，更一度因被誤認露宿者獲贈「施比受更有福」飯盒，想不到這個飯盒卻成了故事的終極扭轉位。幾經折騰，兩母女最終在十字路口相遇，芬姐苦求女兒回家不果，為將自由送回給女兒，竟閉眼衝出馬路企圖自殺，最終被車撞到致終身殘廢。由被照顧者變成照顧者的渺渺，全程享受控制權，並反利用傷殘的母親作「賣慘」籌碼；像年幼時一樣鐵了心的渺渺更似笑非笑向芬姐「示威」：「我唔係為咗你先上電視（賣慘）架，係我諗通咗喇，施比受更為有福。如果冇咗我哋呢啲不幸嘅人做比較，其他人又點會感受到自己嘅幸福喎」。在賣慘節目中高唱溫情歌曲的渺渺，配以溫馨及虐待交錯的母女今昔相處畫面，以及伍姑娘看似幸福安慰、但又夾雜痛苦無奈及默默承受的表情，結局相當闇黑！

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其實昨晚劇情反轉位豈止 Ending，當日被淋鏹水重傷醒來的渺渺，提出會讓父親「得到應有嘅懲罰」，雖然沒有邪惡的表情，但已令網民大感意外及心寒，並認為為結局的扭轉位作出鋪陳。亦有眼利網民發現劇中多次出現的「雙魚」圖案（牆壁、家中裝飾、母女間「愛」的信物），芬姐向年幼渺渺訴說的神話故事，均在強調芬姐與渺渺的羈絆，大讚製作單位鋪排有心思。但由於劇集細節位多，兼信息表達來得內歛，網民對劇集結局持分歧看法，有人認為是大團圓，亦有人認為終極黑化的 Chloe 是全心向母親報復，並普遍出現以下三大謎思：

1. 伍姑娘最後係扮內疚定真心悔改？

2. 渺渺係咪黑化咗？

3. 最後首歌咩意思？



劇入面其實暗藏好多雙魚圖案，亦似乎暗示咗兩母女係不能分開。

對於劇迷現疑團，監製葉鎮輝（阿細）受訪時逐一解畫劇集箇中 Tricky 位：「首先，芬姐係真心愛個女，亦都知錯，奈何個女已經『成長』變成另一個佢。殘廢後嘅芬姐要依賴個女生活，亦都甘願接受畀阿女控制返轉頭。至於渺渺就一定係黑化咗嘅，好多人覺得點解渺渺唔虐待番芬姐，係咪去得唔夠盡，事實係渺渺都唔可以冇咗芬姐，佢冇辦法自己一個生活，佢其實都係愛芬姐嘅。兩母女就係咁繼續『相愛相害』，就算大家之間有好多恩怨，都因為呢種關係被迫綁埋一齊。現實生活好多母女都可能係咁，冇辦法擺脫大家，但相處每分每秒都係折磨，其實呢種關係都幾悲情，只要這世界、還存在戴有有色眼鏡的人、他們又可以做到幾多去改變？」至於劇集尾段出現的「溫情歌」，監製咁樣講：「有觀眾聽到首歌以為係大團圓，其實睇真 D，渺渺唱緊首歌嗰陣，腦入面嘅畫面都係芬姐點虐待佢，佢其實完全冇原諒芬姐。呢度可以話係『戲中戲』，佢唔單止成為咗自己討厭嘅人，仲要做得比阿媽更盡更好，甚至連真實觀眾都要呃埋。」阿細更提示劇迷留意渺渺兩句對白：「第一係『施比受更為有福』，除咗呼應番賣慘對施恩嘅人嘅意義，亦都想表達阿媽一直照顧阿女『更為有福』；依家二人關係逆轉，渺渺成為照顧者，所以就『有福』了。另一句係『我哋都做咗選擇』，阿女由揀咗舉報阿爸開始，就選擇咗要跟阿媽，所以佢冇資格去怨。同樣阿媽選擇咗犧牲自己俾車撞去換個女返嚟，佢都冇資格去怨。」

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昨晚陳山聰、李施嬅、伍詠薇及 Chloe 分別在 IG Live，獲讚好戲的伍姑娘不斷多謝劇迷支持外，坦言芬姐最後所受的報應令單元故事性更強：「阿女最尾變咗我咁，其實係我報應嚟架！我愛佢變成害佢，呢個結局真係意想不到。」而首度遇上如此高難度角色的Chloe，則坦言有壓力：「都真係好難演，個角色好難演，好多內心嘢。」幸好 Chloe 的內心戲有受到支持及認同，有網民讚她的演繹似笑非笑，並指「睇唔出底牌先至最耐人尋味」。已多年沒有在 TVB 劇集露面的伍姑娘，早前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》專訪時，坦承是自己向監製自薦，十分搞笑爽朗：「《金宵》好睇吖嘛，喺 TVB 平台有咁嘅戲種好得意，我見到監製就話如果《金宵 2》開，有角色啱我我都願意嘗試吓。點知佢真係搵我，我只係聽咗個故仔，已經覺得好好聽。」