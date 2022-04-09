Apink隊長初瓏發聲證組合6變5　「直到此時此刻仍沒有真實感」

Apink孫娜恩昨天（8日）在組合11周年前夕宣布退團，突然的震撼彈令支持多年的粉絲非常震驚。隊長初瓏事後亦有在IG上傳手寫信，證實組合今後6變5，並向粉絲道歉。



孫娜恩昨天宣布退出Apink。（IG/@marcellasne_）

孫娜恩宣布退出Apink後，隊長初瓏亦有發聲，證實Apink由本月19日發行出道週年紀念歌曲開始，將改以5人體制活動。她在信中提及，自發行上一張特別專輯起，大家已就Apink的將來討論了一段時間，最終在6位成員及雙方公司深思熟慮後作出這個決定。初瓏坦言成員一同度過長達10年艱辛和幸福的時間，特別大家都為了團體犧牲和努力了很多，因此直到此時此刻仍沒有真實感。

Apink隊長初瓏上傳手篇手寫信道歉。（IG/@official.apink2011）

另外初瓏也道出餘下5位成員的感受，她講到：「雖然Panda（Apink粉絲名）可能會感到很受傷，但希望大家能繼續關注我們的新開始。這次5人活動，我們內心雖然也覺得很辛苦，但為了不讓Panda感受到空缺，付出了很多努力…」初瓏除了向粉絲道歉外，她承諾Apink會以更努力的一面報答大家，往後的日子一同創造更多回憶。

初瓏坦言成員也未能習慣。（IG/@official.apink2011）

Apink今後將改以5人體制活動。（IG/@official.apink2011）

Apink孫娜恩宣布正式退團：感謝大家讓我的10、 20代變得最耀眼