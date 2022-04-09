三餸一湯︱「螢幕女傭姐姐」姜麗文化身大廚　孖三姐教煮家常小菜

無綫電視推出全新飲食節目《三餸一湯》，由「女教煮」蕭秀香（三姐）聯同「螢幕女傭姐姐」姜麗文（Lesley）主持，二人首次合拍飲食節目，Lesley更是首度獻出第一次擔任飲食節目主持，將會一連十五集為大家帶來家常「三餸一湯」，發揮創新「好煮意」。三姐除了會邊煮邊教授入廚秘技外，Lesley 的「小姜研究所」也會帶來烹飪小知識，經過簡單烹調方法和技巧，「煮食新手」也能在廚房中大顯身手。二人組合新鮮，以輕鬆搞笑互動形式，每晚為觀眾帶來歡樂和不同主題菜式。

0 三姐與 Lesley 認真地炮製美食，希望做到「色香味美」的家常餸菜。

周一播岀的《三餸一湯》，三姐將會率先教煮「三餸」：「不敗番茄炒滑蛋」、「香煎排骨蒸福袋銀針粉」及「港式煲仔魚飯」；「一湯」：「金銀菜羅漢果豬橫脷」及「豬肺裙邊湯」，碟碟色香味俱全。為了吸引觀眾下廚，節目更將會分享多項別開生面的入廚技巧，包括 : 一個鑊不用洗就可煮到三個餸的方法「先焯、後蒸、再炒」、罐頭不頹創新食法、冰箱凍肉都可變成新鮮滋味、外傭姐姐機密食譜大公開、剩菜大翻身、十分鐘煮好懶人和味飯、素色可餐及疫下強身健體餐等等，令觀眾大飽眼福之餘，亦令大家有下廚的衝勁，可輕易煮岀芳香四溢、齒頰留香的餸菜！

姜麗文（Lesley）獻出第一次，與蕭秀香（三姐）合拍飲食節目，化身「小助廚」協 助三姐，更趁機向三姐討教入廚心得。