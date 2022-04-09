東張西望︱女神梁敏巧唔介意影全裸照　自爆最想同胡楓拍床戲

2019年參選香港小姐的梁敏巧（Maggie），上年開始加入《東張西望》團隊做外景主持，成為新任的「東張女神」。擁有好身形以及逆天長腿，Maggie不時在社交平台大派福利，因此成為新一代的宅男女神。上月（16/3）在Instagram上透露自己深夜被變態佬尾隨並慘遭不明液體射中小腿。

東張西望│梁敏巧深夜回家被變態佬尾隨 慘遭不明液體射中小腿

梁敏巧。（IG@maggiemanhau）

事件已經過去快大半個月，相信Maggie已經把事件放下，今日（9/4）更在個人YouTube頻道大講性事！梁敏巧在影片中邀請到男性朋友Jetso為她主持「你問我答」環節，更解釋邀請Jetso的原因是源於很多問題都來自於男性觀眾，Maggie認為Jetso可以幫男性問問題：「角度會精準啲！」。而Maggie被網民問到的第一條問題，便是會否考慮拍攝尺度更大的照片，而她就回應：「要視乎成件事Cheap唔Cheap，如果好藝術或者好靚，唔着衫我都唔介意！」

隨後觀眾的問題愈來愈犀利，問Maggie最喜愛的性愛體位，不過由於該頻道的收入會捐出作慈善用途，為免影片被黃「黃標」，Maggie用公仔示意並打格仔處理，而Jetso就問：「搞過幾次嘢？」Maggie就表示：「可以講我拍過三次拖，你要我數就真係唔知點數，你唔會搵本簿Mark低吖嘛！」此時友人在追問：「點先可以『瞓』到你？」Maggie就回應：「你變成一張被，就可以啦，我仲會夾住你嚟瞓添！」

隨後觀眾的問題愈來愈犀利。（YouTube/@梁敏巧Maggie Leung）

被網友問到感情經歷時，Maggie自爆有一段深刻且不愉快的經歷，指自己無意中發現男朋友「約砲」、「叫外賣」：「嗰次係完全斷正，半夜三更打電話過嚟」、「原來係泰國菜！」、「真係好經典，佢借咗我嘅Macbook Login咗佢WhatsApp，咁我一打開見到WhatsApp畫面，好難唔睇㗎嘛，就發現唔應該發現嘅嘢。」

隨後更有網民問最想同邊位男演員拍床戲時，Maggie就答：「胡楓叔叔，因為可以係可以喺床上捉下棋」，即時被朋友讚轉數快，而Jetso即刻追問：「揀一個男同事發展激烈嘅床上戲，需要好多身體接觸」，只見Maggie非常害羞笑了出來，並道：「黎諾懿」，解釋：「幻想對象啫，可觀不可褻瀆嘅。」隨後Maggie有指黎諾懿非常溫柔，是自己心目中的男神。

Jetso表示：「黎諾懿，你要小心！」（YouTube/@梁敏巧Maggie Leung）

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