金宵大廈2劇評 | 港版《美國恐怖故事》　單元故仔勁過《金宵1》

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》1至5集劇評。



萬眾期待的《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）上周啟播，首周於內地影評網站豆瓣取得8.6分好成績，相當威水。基於《金宵大廈》（下稱《金宵1》）太受歡迎，更獲部分網民封為TVB神劇，故此觀眾對《金宵2》抱有更高期望，而討論重點自然落在《金宵2》質素可否超越《金宵1》之上。

李施嬅與陳山聰又演戀人。（《金宵大廈2》劇照）

單元故事風格強烈有追看性

《金宵2》首周追看意欲有部分建基於《金宵1》的好評上，加上原班人馬的加持，以及食正時下流行的平行時空概念，未播已經有追看性。

而今季刻意營造的濃烈恐怖感亦相當新鮮，打頭陣的兩個單元《七樓半》及《雙魚》也決定了觀眾的追看意欲。兩個單元各自販賣黑色幽默和扭曲變態，風格強烈，尤其以《雙魚》母女二人命運交纏、彰顯扭曲人性的故事令人印象深刻。其中毀容女兒蘇皓兒（飾演郭渺渺）由被販賣的商品，最後竟與伍詠薇（飾演芬姐）角色調轉，化身成販賣悲情商人，這個反轉幾有驚喜感，而且故事風格頗有美國電視劇《美國恐怖故事》的影子。

目前為止，伍詠薇和蘇皓兒主演的單元故事《雙魚》比李施嬅和陳山聰的主線劇情更吸引。（劇集截圖）

陳山聰李施嬅似局外人

綜合上述原因，首周《金宵2》的追看性並不低，且單元故事之劇情及風格均比《金宵1》吸引，美中不足是收尾倉促。然而，整體故事發展才是追看重點。最大懸念是陳山聰（飾演Maurice）為何失憶、李施嬅（飾演Ella）探索金宵大廈秘密，二人之間是否出現第三者，以及精神病院與現實世界的關聯為何。

陳山聰見到張彥博搵神秘女子。（劇集截圖）

惟到目前為止，《金宵1》的主線劇情與單元故事不似《金宵2》般有環環相扣之感，而且推展頗為緩慢，在單元故仔的映襯下略為失色。李施嬅和陳山聰更似是置身事外的局外人，伍詠薇的發癲演技反而更搶風頭。雖說如此，李施嬅和陳山聰仍未進入關鍵戲份，編審羅佩清也透露結局才見全貌，且見下周發展如何再言。

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