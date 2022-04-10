東張西望｜下城門水塘底成打卡聖地　一不小心便樂極生悲

今日（10日）節目《東張西望》提及最近一處香港很多人前往「朝聖」的地方。下城門水塘近日因為水塘乾涸見底，露出了塘底的石頭，猶如置身於火星一樣，因此吸引了很多人「登陸火星」，但昨日與今日分別有遊客樂極生悲，造成一死一傷的意外。

下城門水塘 (節目截圖)

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昨日（9日）中午，一名54歲男遊客前往下城門水塘時懷疑因為山坡陡峭，不小心便滾落山坡，由直昇機來到後成功救起傷者送院，但最後返魂乏術。今日（10日）亦有一宗滾落山坡受傷事件，亦是因為山坡陡峭，所以失足跌傷，因頭部著地，所以頭破血流。

下城門水塘昨日與今日分別有一死一傷 (節目截圖)

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水塘位於山坡後面，而想一探「火星表面」的觀光人士需要攀過山坡才能到達。而攀山教練梁念豪指出該山坡屬陡峭的山坡，山坡有六十至七十度及二十至三十米高比較危險。而且附近亦有水務署的警告字句，但遊客一於懶理警告，紛紛走入已破掉的圍網內走入捷徑「登陸火星」。有遊客更帶同小朋友前來「打卡」，遊客：「唔怕，安全先帶小朋友黎！」小朋友：「緊張，望落去都會驚！」，在這陡峭的山坡滑下，不禁替他們感到「牙煙」。

有家長帶同小朋友前往下城門水塘打卡 (節目截圖)

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