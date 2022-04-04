東張西望｜發泡膠箱因運輸問題未能運內地 回收業各層大呻苦況
撰文：胡凱欣
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上月葵涌貨櫃碼頭一場火警令大家留意到這場火警的元兇，就是發泡膠箱。香港的發泡膠箱多為盛裝蔬菜或水果，一箱箱的蔬果被送到街市或市場出售後，空箱又會去了哪裡？
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原來一個個的空箱，在疫情前會被婆婆收集後幾個扎好一條，再一條條轉售回收商，回收商便會運上內地進行回收。但疫情爆發後，內地與香港運輸出現問題，空箱未能運回內地出售，只能暫時安放在碼頭的路邊，所以才會引致上月的大火出現。
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最近因為發泡膠箱囤積太多，食環署用車運走擺放在路邊的空箱，回收商大呻慘況。這個回收行業一環扣一環，因為發泡膠箱無法運回內地，引致囤積，而緊接的是婆婆不用收拾發泡膠箱轉售令收入減少；因為婆婆不用收拾發泡膠箱令街市有大量空箱堆積，清潔工人工作量大增，需要超時工作處理。一層連接一層，大家都期待運輸業早日回復，重回正軌。
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