東張西望｜防疫基金申請條件困難重重　外判工或不合資格通通out

政府再推出第六輪防疫基金，當中受惠的包括因疫情面對高風險的保安及清潔兩個行業，望助更多人解困。

第六輪防疫基金 (節目截圖)

今日（5日）的《東張西望》節目中，提及到一些任職保安行業的人員卻未能在第六輪防疫基金得到緩助，任層地盤保安員的陳小姐透露防疫基金一推出已經嘗試申請。可惜地盤人員回覆陳小姐她工作的地盤不乎合申請資格，陳小姐工作的地盤是政府旗下，這令陳小姐十分疑惑何解會不合資格申請，陳小姐曾向自己所屬的保安公司查問，保安公司回覆：「呢個申請唔係我地負責，屬於地盤負責」。陳小姐亦曾去信政府了解及尋求議員協助，但始終未得到回覆，一層推一層。

陳小姐做保安員，但唔乎合資格申請 (節目截圖)

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而另一事主Lisa則接受《東張西望》訪問時透露她公司的數十名清潔及保安均不能申請第六輪防疫基金，原因是她們都不是公司的正式員工，只屬外判員工，所以同樣都申請不了，Lisa：「我覺得好唔公平，已經第六輪，之前每一輪都拎唔到。」而公司並沒有打算幫助她們嘗試申請，令她們感到失望。

同樣任職保安員既Lisa都一樣拎唔到資助 (節目截圖)

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