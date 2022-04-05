東張西望｜防疫基金申請條件困難重重 外判工或不合資格通通out
撰文：胡凱欣
出版：更新：
政府再推出第六輪防疫基金，當中受惠的包括因疫情面對高風險的保安及清潔兩個行業，望助更多人解困。
今日（5日）的《東張西望》節目中，提及到一些任職保安行業的人員卻未能在第六輪防疫基金得到緩助，任層地盤保安員的陳小姐透露防疫基金一推出已經嘗試申請。可惜地盤人員回覆陳小姐她工作的地盤不乎合申請資格，陳小姐工作的地盤是政府旗下，這令陳小姐十分疑惑何解會不合資格申請，陳小姐曾向自己所屬的保安公司查問，保安公司回覆：「呢個申請唔係我地負責，屬於地盤負責」。陳小姐亦曾去信政府了解及尋求議員協助，但始終未得到回覆，一層推一層。
+4
而另一事主Lisa則接受《東張西望》訪問時透露她公司的數十名清潔及保安均不能申請第六輪防疫基金，原因是她們都不是公司的正式員工，只屬外判員工，所以同樣都申請不了，Lisa：「我覺得好唔公平，已經第六輪，之前每一輪都拎唔到。」而公司並沒有打算幫助她們嘗試申請，令她們感到失望。
同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅
點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：
+7
東張西望｜發泡膠箱因運輸問題未能運內地 回收業各層大呻苦況東張西望｜兩餸飯市場競爭白熱化 商家無奈出動龍蝦、龍躉肉吸客東張西望｜阿山用警察爸爸患癌藉口騙財 苦主借出600萬反被罵東張西望｜傳已有導演被挖角過檔開電視 節目公開招募人才補位？東張西望｜貨櫃做臨時殮房要屍疊屍 遺容腐爛成個月家屬都認唔到東張西望｜聾啞美華被趕出屋重過新生活 有指阿娟反追討失業賠償東張西望｜聾啞女子美華獲得新居後 最新近況及逆轉的人生東張西望｜林村河變「綠河」 街坊話好似返咗內地咁東張西望｜護老院老人染疫即等死？ 市民：真係好可憐，尊嚴盡失東張西望｜新冠肺炎可影響性功能 醫生：時間要視乎有冇接種疫苗東張西望｜為做隔離酒店逼遷？ 長期住客：突然停水停電冇人理東張西望｜醫院保安抗疫津貼一蚊都冇 醫院方懶理：咁樣公道咩？