金宵大廈2劇透 | TVB版《逃出魔幻紀》　李施嬅撇陳山聰搵男閨蜜

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（11日）《城寨英雄GO（下）》劇透。



Maurice（陳山聰飾）從相機店店主阿Lam（張彥博飾）借出的相機及菲林中，未能找出與他合照的女子身分，卻覺得自己是相機的主人。精神病院內，男病人繼續向女醫生說着金宵大廈的故事。現代世界某日，喜歡打機的青年任天堂（劉頌鵬飾）失蹤，父親任世嘉（韋家雄飾）只知天堂最後出現的地方是金宵大廈網吧，而天堂應是相約一夥網上認識的打機朋友在此相聚。世嘉相信，天堂與其網友都被虛擬的遊戲世界所帶走，決定登錄遊戲「城寨英雄GO」，尋找天堂的下落。

上一集精彩截圖：

+ 1

劇透注意！

世嘉與天堂的網友楊洋（劉子碩飾）、豪強（伍禮騫飾）、阿晴（李君妍飾），在遊戲「城寨英雄GO」NPC畢得了（林子善飾）的引導下做任務，擴闊版圖，捱過一關又一關，仍找不到天堂的下落，世嘉卻深信天堂總在身邊。眾人終合力擊倒最大頭目，遊戲完結，眾人準備返回現實世界。

精神病院內，女醫生認為這故事是男病人逃避現實的自述。現代世界，雖然二人只是剛認識，阿Lam卻成為Ella（李施嬅飾）傾訴心事的最佳人選。同一時間的金宵大廈，Maurice在一堆雜物中有所發現……

點擊睇精彩預告：

+ 8

蘇皓兒花灑濕身全公開：

+ 23

同場加映：金宵大廈2 | 伍詠薇迫毀容蘇皓兒扮慘 取材自美國母虐女24年真事

同場加映：專訪 | 蘇皓兒為搣甩「As One味」不惜毀容：唔想咁𡃁妹商業化

+ 32

同場加映：愛回家｜10位30歲下現役清純女神 「港大楊恭如」仙氣直迫倪嘉雯

十位現役清純女神：