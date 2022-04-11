百大型男美女沒年齡限制　歷屆三甲最年輕16歲最年長45歲

TC Candler舉辦的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉近日在香港廣受關注，這項賽事與傳統的選美最不一樣的是沒有任何的年齡限制，來自各個年齡層的男女星都同樣有機會勝出，在歷屆的三甲得獎者當中，最年長的包括2018年百大型男季軍英國男演員Idris Elba（當年45歲）和2012年百大美女亞軍法國女演員Marion Cotillard（當年36歲），而最年輕得主包括2019年百大型男季軍加拿大男歌手Shawn Mendes（當年20歲）和2017年百大美女亞軍法國模特兒Thylane Blondeau（當年16歲）。



英國男演員Idris Elba於45歲時奪2018年百大型男季軍。（YouTube：TC Candler）

2017年百大美女亞軍Thylane Blondeau當年只有16歲。（YouTube：TC Candler）

今年因為有超過30名香港男女藝人入圍競逐，暫時最年輕入圍者為現年15歲的Chantel姚焯菲，而最年長的入圍者則是現年52歲的黃偉文，究竟今年誰最有力競逐最靚女和最靚仔的殊榮？

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