Jeffrey加入百大型男之爭　何詩蓓成首名入圍百大美女香港運動員

MIRROR、周秀娜及李佳芯等多位香港藝人因入圍TC Candler今年的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉而成為網民焦點，今日（6日）主辦方公布新一輪入圍名單，現年23歲的Jeffrey魏浚笙加入百大型男之爭，而去年為香港在東京奧運奪兩面銀牌的游泳代表何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）和前華姐亞軍林宣妤亦正式入圍百大美女選舉，現時已有超過30名香港代表爭奪這兩項殊榮。



Jeffrey入圍「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）。（Instagram：@tccandler）

新入圍的三人都並非擁有100%香港血統，Jeffrey和何詩蓓分別為荷蘭印尼和愛爾蘭混血兒，而本來就是馬來西亞人林宣妤則因於2017年來港參加《國際中華小姐競選》並奪得亞軍而留在香港發展成為TVB旗下藝人，但她現已回馬來西亞，並入李澤楷旗下首位藝人。

港隊游泳代表何詩蓓將有份爭奪「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）殊榮。（Instagram：@tccandler）

林宣妤曾經參加過選美，爭勝機會會否更大？（Instagram：@tccandler）

包括Jeffrey在內男子組暫時有22名香港代表入圍，包括MIRROR的十二位成員、ERROR四位成員、黃偉文、MC張天賦、洪嘉豪、Jackson王嘉爾以及Lucas黃旭熙，而香港女藝人則有9位，包括Dada陳靜、Amy Lo盧慧敏、岑樂怡、Mandy譚旻萱、李佳芯Chantel姚焯菲、周秀娜、何詩蓓和林宣妤。點擊觀看入圍的香港藝人名單：