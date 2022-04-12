薛凱琪靚樣惹台網熱議「變白癡公主」台網民嚇親後心痛：以前很美

薛凱琪（Fiona）以歌手身分出道，日後跨足影劇圈晉升電影咖，外型亮眼的她保養得宜，完全看不出已經40歲。



她經常透過社群帳號分享生活日常，近日曬出一組美照，卻疑似因為修太多，讓網友看了直呼撞臉台灣網紅白癡公主！

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薛凱琪9日在Instagram曬出一系列美照，照片中可看到她身穿平口露背洋裝，頭上綁著大蝴蝶結，烏黑長直髮自然披在身上，轉身露出一大片美背，纖細的手臂羨煞不少人，不過整體風格與妝感跟過去的她差異有點大，讓不少網友直呼認不出來，覺得這系列照片修圖修過頭。

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網友紛紛湧入薛凱琪的照片底下留言表示「好像白癡公主」、「已經認不出來了」、「P圖過頭了，像大陸網紅」、「怎麼變成范冰冰？」、「去了大陸入境隨俗？」、「還我香港的Fiona」、「真的好恐怖，妳以前明明很美」，反應相當熱烈。

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