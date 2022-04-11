薛凱琪（Fiona）日前在IG上出PO，上載多張自己的新造型照，為即將亮相內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》作宣傳。不過，不少網民對她的新造型似乎不太like，更指她入行多年變樣多次，更漸漸唔認得對方。講到娛樂圈這個靚女雲集之地，近年亦有不少女神級人馬彈出，想知佢哋係咪由細靚到大，即睇以下10位在90後、00後眼中的女神的出道對比照吧！



薛凱琪被網民指個樣唔同晒，唔認得，更和大陸網紅撞樣。（ig@physit）

近日薛凱琪（Fiona）為自己即將出演的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》做宣傳，IG上PO出新造型照，卻被大批網民指又變樣，甚至完全唔認得。薛凱琪初出道時，有一個標誌性的包包臉，但隨著年紀越大，臉型似乎越變越尖，和當初的樣子大相徑庭。

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對於藝人來說，出道或是不為人知的讀書時期，兩者分分鐘都會成為顏值的黑歷史，對比現在光鮮、懂得打扮的模樣，說是兩個人也不為過。小編整理了10位90後女神級的人馬，一看她們出道前後的對比照，看看邊個到底由細靚到大吧！

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其實出道前後顏值有所不同乃常事，一件衣服、一個髮型、會不會打扮，這些都會大大影響一個人的觀感。未知以上女神們的出道照會否令你驚訝？告訴我你心中的女神又有沒有上榜吧！

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同場加映：李家超公務生涯7大外號 因乜事被警界同袍稱為「沙塵超」？

【選特首/李家超/行政長官/中央】李家超辭任政務司司長參選下屆特首，4月8日正式獲國務院接納免職。李家超由見習督察做起，事業路上一直平步青雲，在警界屢破大案，轉換跑道後加入管治班子。公務多年來累積不少外號，例如警界同袍稱他為「沙塵超」、政界稱他為「鐵漢子」，惟亦有人撰文批評他是「抗疫鍵盤戰士」。

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