與孫藝珍抵達洛杉磯即被粉絲包圍　玄彬化身保鏢貼身護花超寵妻

玄彬和孫藝珍先後拍完電影《智命談判》和電視劇《愛的逼降》後撻着戲假情真，這對演藝圈的金童玉女早前在首爾舉行盛大婚禮之後，昨晚（11日）現身仁川機場展開兩星期的度蜜月之旅，今日（12日）兩人終於平安抵達美國洛杉磯，一步出機場隨即被當地的民眾和粉絲包圍，更親民地向他們逐一簽名。



玄彬和孫藝珍婚禮高清照於昨日再公開。（IG/@vast.ent）

有傳媒影到玄彬昨日在禁區內man爆一手拖實孫藝珍一手幫忙拎手袋，今日兩人推住一大堆行李步出機場被粉絲包圍時，見到被困的孫藝珍墮後玄彬隨即放低行李車回頭幫孫藝珍解圍，兩人在馬路等待來接他們的車時，玄彬見到有巴士經過更馬上一手摟着孫藝珍的腰護着她，超甜蜜的寵妻模式獲網民大讚，外表man到爆的玄彬是貨真價實的愛妻號！

有傳媒影到玄彬昨日在禁區內一手拖實孫藝珍一手幫忙拎手袋。（網上圖片）

玄彬即放低行李車回頭幫孫藝珍解圍。（Viu《K1頭條》提供）

玄彬見到有巴士經過更馬上一手摟着孫藝珍的腰護着她。（Viu《K1頭條》提供）

玄彬重演《愛的迫降》中李正赫護實尹世理的情節！（《愛的迫降》劇照）

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早於兩人承認戀情之前，玄彬和孫藝珍於2019年曾經被人影到在美國一同逛超市戀情曝光，不過當時兩人均否認戀情，直到2021年兩人才認愛，如今婚後選擇去美國度蜜月，令外界猜測洛杉磯可能就是兩人當時的定情之地。

玄彬和孫藝珍於2019年曾經被人影到在美國一同逛超市戀情曝光，不過當時兩人均否認戀情。（網上圖片）

另外，玄彬和孫藝珍兩人都是高爾夫球發燒友，有指兩人正正就是因為有共同興趣而結緣，更曾經被影到以一身高爾夫球裝束雙雙去約會。兩人現身洛杉磯機場時亦被發現行李中整套的高爾夫球裝備，可見兩人對高爾夫球的愛有多深，預計蜜月之旅將會有大部份時間在高爾夫球場中度過。

孫藝珍甜蜜翹實玄彬。（Viu《K1頭條》提供）

玄彬和孫藝珍過去曾經被影到以一身高爾夫球裝束雙雙去約會。（網上圖片）

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玄彬、孫藝珍婚後首次現身機場 出發美國洛杉磯度蜜月

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