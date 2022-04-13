肥美人．專訪︱最重磅Lezlie影性感相搵自信　丁丁自爆學舞遭歧視

《肥美人》節目主張身形不會影響魅力。（陳順禎 攝）

在香港「肥」是一個貶義詞，只要與「肥」沾上關係，便是代表「肉酸」、「核突」，令人覺得要避之則吉，而各種傳媒報道、電視劇集、廣告和選美節目亦無形地強化這種價值觀，身材苗條便是美的唯一標準，不斷提醒各位女士「減肥是你終身事業」，就算未至於過重、超重，只要身形稍為微胖，便被標籤為「大食」、「懶惰」、「體味濃」，而《肥美人》參賽者陳映同（Lezlie）對這個「主流看法」提出抗議：「有網民話肥人有『美極』味，其實呢個係關乎衛生問題，唔好標籤肥就係懶、或者肥就係好吃懶飛，其實我哋都會做運動，食得健康。」

《肥美人》是ViuTV所舉辦的選美節目，與一般的選美不同的是參賽者都是「重量級」人馬，她們都是人們口中的肥胖人士，節目主張身形不會影響魅力，而節目組一共收到約400份參賽表格，最後篩選出29強。日前有五位參賽者接受了《香港01》的訪問，分別是丁珮筠（丁丁）、翁芷園（Cherry）、陳映同（Lezlie）、劉子晴（呀肥）及陳曦雯（Heyman），當中她們分享了她們鮮為人知的背後。

Lezlie擁有個人YouTube頻道，曾經有短片分享個人經歷。（陳順禎 攝）

Lezlie是節目中最重的參賽者，亦是節目中的焦點，她坦言自己在中學畢業後一直都有減肥，體重更是比現時輕80到100磅，當時可以說是Lezlie最瘦時期，不過Lezlie就發現的生活並不如想像中的快樂，就如失去自我一樣，於是就擱置了減肥計劃。雖然Lezlie選擇停止減肥，不過她會選擇低碳及生酮飲食，令自己達到健康的狀態。Lezlie看起來健談樂觀，但是她透露自己患有抑鬱症，她認為在成長的道路上有很多因素導致她有情緒病：「我諗係成長上都有好多因素，成長、中學遇到嘅欺凌都令我好唔開心，令我慢慢發現有呢個病徵。」現時23歲的Lezlie在中學畢業後一直都受到抑鬱症的纏繞，她更表示：「大約兩年前先扚起心肝去睇醫生」。

被問到參加《肥美人》後自信心是否有增加時，Lezlie就坦言：「係參加《肥美人》之前已經開始做緊Ｍodel嘅嘢，影相啦，鍾意俾人影，每次愈影得多靚相，就會愈嚟越自信，所以我諗唔同嘅經歷同歲數，都會好影響自信心。當然啦，參加完《肥美人》之後，我會知道自己好同埋不足嘅位，可以去成長都係一件好事。」

作為大碼模特兒的Lezlie看起來自信滿滿，但曾經亦因為入行而有過心理掙扎，Lezlie在機緣巧合的情況下被一位攝影師朋友詢問 :「有個加大碼嘅泳衣品牌想搵你，想唔想試下?」Lezlie回憶起當時情況:「嗰陣我都諗咗好耐，諗緊好唔好試下，因為個陣着緊普通衫，唔敢踏出第一步去露肉，後來着上身以為啲肉會擠晒出嚟好樣衰，但係攝影師加上化妝，件事係去到好靚，好似發緊光咁，亦都可以話俾大家知無論咩身形嘅女仔，都可以着泳衣、內衣去展示自己嘅身體。」

現年19歲的呀肥就用自己的經歷去打破大眾的刻板印象。（陳順禎 攝）

肥胖人士不時會被標籤懶惰、做事三分鐘熱度，但現年19歲的呀肥就用自己的經歷去打破大眾的刻板印象。呀肥表示自己非常熱愛跳舞，還是中學生的她，放學後就會跑去跳舞：「我真係好鍾意跳舞，講緊係鍾意到因為跳舞同屋企人對衡晒，嘈大交講話『我要做dancer』」、「嗰陣因為排舞跳到凌晨一、兩點返屋企，第二日朝早七點起身返學。」而呀肥的父母認為她回家的時間太晚擔心有危險，加上當時啊肥就讀中學三年級，正是要準備選科的時候，認定跳舞沒有前途的父母，更加反對女兒學習跳舞，不過呀肥堅持自己的目標決定要出好成績，最後更成為鄭中基美國巡演的伴舞:：「當刻我做到個成績俾佢哋睇，我要兩邊都平衡到，所以佢哋都冇話反對。」

丁丁表示自己的跳舞經歷很坎坷。（陳順禎 攝）

呀肥在學習跳舞的道路真的很不容易，而丁丁表示自己的跳舞經歷更加坎坷，現年22歲的丁丁在15歲的時候就開始跳舞，不過在學習的路程中就遭到其他學員排斥：「（對我嘅）第一印象一企係個班房，（大家）會用judge嘅眼光望住你。」雖然學舞至今已有七年時間，但到現時為止仍然會有這樣的情況出現，「一開始跳嘅時候好多人都會睇死我，上堂時候會有𡃁妹仔特登撞開我或者係攝係我面前，佢哋係睇死你都跳唔到，目中無人特登Block住我，即使我咁高（178cm），我都睇唔到老師跳乜嘢。」但最後老師會挑選舞蹈精湛的好學生，而丁丁就是其中一位：「呢個時候令佢哋大跌眼鏡，」啊肥對這個情況身同感受：「我覺得跳舞個陣真係會有好多人睇唔起你，佢哋見到你個身形到會心入面一定話『嘩！都跳唔到㗎啦』。」

丁丁表示自己曾經因為練習跳舞弄得滿身舊患，膊頭更試過同一時間出現接近甩骹狀態入急症，丁丁大吐苦水：「因為要做地板動作，隻手唔靈活，仲要令我最Hurt嘅係當時『啪』咗一下，但係舞蹈室係冇人理你。」她的說話令在旁的參賽者也不禁倒吸一口涼氣。「啲人會覺得『你痛啊？咁你企埋一邊休息下先啦，有冇咁誇張』，我係等個堂一個鐘之後，先有兩個Friend幫我捧住個書包，行去急症室。即係係跳舞路上，無論練咩動作都好，我呢生人係比人付出更多，同更多的努力。」雖然跳舞會令丁丁弄得滿身是傷，但因為熱愛跳舞，令到她從來沒有想過放棄。而丁丁認為參加《肥美人》之後令自己認識很多朋友，更是一生的好朋友，她們私底下也會相約遊玩，讓丁丁覺得自己不再像以前一樣孤單。

Heyman分享曾經因為家人出於好心的話語，而受到傷害。（陳順禎 攝）

肥胖人士除了要面對外界歧視，在面對家人及朋友時亦會遇到被取笑及尷尬情況，Heyman分享曾經因為家人出於好心的話語，而受到傷害：「記得細個好鍾意唱歌，好想做歌手，但媽咪就指住阿Sa（蔡卓妍）同阿嬌（鍾欣潼）話『你有咁瘦就做到啦』。」Heyman認為家人的取笑是沒有惡意的，但仍然為此感到傷心、自卑更默默流淚。而Cherry亦遇過同樣的問題：「每次見到親戚，佢哋都會問『你係咪食晒家姐啲嘢哈哈哈哈』，成為大家嘅取笑對象，但我有唔係食超多嘢。唔明白講呢句說話的出發點係咩呢，除咗傷害我係冇另外嘅目的」。

而Cherry亦遇過同樣的問題。（陳順禎 攝）

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