特戰榮耀｜演軍人獲原創者認可　楊洋軍校出身：一直有軍人情結

萬眾期待的內地劇集《特戰榮耀》近日開播，再次讓男星楊洋人氣急升，劇集除了在各大數據平台奪得第一名的成績之外，楊洋飾演的軍人角色更獲官媒「中國電影報道」認可，而該劇集的原著作者亦發文認可楊洋，不少網友都對他的蛻變大表認同，轉型成功讓觀眾看見不一樣的楊洋。

楊洋出演的劇集《特戰榮耀》大受好評。（《特戰榮耀》微博圖片）

過去楊洋帶給人的形象就是白淨小生，在過去出演的作品中多飾演高富師的人物，是非常受歡迎的小鮮肉代表之一。不過近年隨着年齡的增長，其在挑選劇本上的舉動不再著重以「高富帥」為主，2020年其出演電影《急先鋒》已經讓大家眼前一亮，連主演成龍亦讚楊洋夠男人，許多打鬥戲份都親自上陣。

楊洋曾是一名軍人，畢業於中國人民解放軍藝術學院。（微博圖片）

而在近日播出的《特戰榮耀》中，楊洋再向觀眾展現更男人一面，拋棄過去白淨小生感覺，皮膚變得黝黑﹑身材更加壯碩，飾演的特種兵讓觀眾更加有代入感，讓大家驚嘆這位小鮮肉原來有突破，可以在其他劇種題材上有發揮的。在《特》劇中楊洋除了演技了得之外，更重要的是他自身曾是軍人出身，所以在飾演上不覺得有表演痕跡，反而真實感更充足。而楊洋在接受訪問的時候透露：「我之前可能當過兵，所以呢一直有軍人情結，一直也希望自己能夠嘗試去演一個軍人，硬漢一點，留着寸頭，有部隊氣息的這樣的一個人物。穿上那身軍裝，我是有感情的，我覺得軍人他有一種很神聖的感覺，而且我小的時候就喜歡穿軍裝，我覺得是軍魂是令人非常欽佩的，能夠演這樣的一個角色，我可能生理的那個力量感更足一些，所以我也是比較的興奮，我希望能足夠把我能夠做到的所有的東西都展現給鏡頭，都展現給觀眾。」揚言現在已經圓夢了。

拍戲之前參加了許多訓練。（影片截圖）

為了角色下了不少苦功。（影片截圖）

楊洋除了獲得網友的認可之外，就連該劇集的原著作者都對他深感認可，他在微博發長文表示以前對楊洋好反感，認為靠流量向上走的小鮮肉完全沒有一點兒陽剛之氣。在得知楊洋出演《特》劇後，他就覺得該劇集應該廢了，但在劇集播出後讓他大感意外，對楊洋給予肯定：「楊洋的軍事動作該標準時很標準，該酷炫時也很酷炫，這一看就是下了苦功，讓自己的身體狀態一直保持在最佳，就憑這一點，無論這劇拍的是爆款，還是一堆米田共，我對他的看法都產生了一百八十度扭轉。」可見楊洋的表現沒有讓人失望，從小鮮肉成功轉型被大眾認可的演員，相信是對他打下了一支強心針。

楊洋表示自己出演軍人角色已經圓夢了。（微博圖片）