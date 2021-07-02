楊洋零濾鏡真樣曝光根本零死角　三小生罕有同框顏值難分高下

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-02 15:00

適逢今年是中國共產黨成立100周年的大日子，內地各大城市都有不同的慶祝活動，不過最受矚目的就是在北京鳥巢體育館舉行的大型情景史詩「偉大征程文藝晚會」，當中有不少當紅流量明星演出。其中一位就是人氣小生楊洋，隨之吸引不少民眾同其他素人表演者爭相合照，在無濾鏡的情況下楊洋狀態大好，無論任何角度都遮掩不住他的帥氣模樣，根本就是360度零死角俊男。

在北京鳥巢體育館舉行大型文藝演出。（楊洋微博圖片）

從曝光的照片中可見，楊洋顯得相當親民同工作人員同素人表演者一起合照，在無濾鏡的情況下他依然星味十足，即使髮型還沒有完成都不影響他的帥氣，其膚質均勻輪廓分明，顏值相當出眾。另外，當他換好西裝穿梭場地時，挺胸收腹走路身形相當挺拔，吸引在旁多位少女的目光，無論任何角度被影都好，他的顏值依然出眾，所以網友都讚他身上擁有一種自然天成的帥氣，不愧是軍校出身的校草。

楊洋在無濾鏡的情況下依然星味十足。（微博圖片）

楊洋身材挺拔。（微博圖片）

另外，男星蔡國慶亦上貼了多張後台照片，其中一張就包含了三大小生齊集，楊洋﹑鄧倫同李現，作為現時人氣高企的小生他們亦是罕有同框，三位在零濾鏡情況下顏值都不俗，網友都表明難分高下。

三位小生難得合照顏值難分高下。（蔡國慶微博圖片）