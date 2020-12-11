外國票選中國最帥十大男藝人　TFBOYS得兩子上榜楊洋排第三名

近年內地娛樂圈人才輩出，湧現一批又一批顏值高的明星，而他們的受歡迎程度更不局限於亞洲，甚至衝出國際獲得不少國外朋友喜愛。最近，美國著名投票網站KingChoice就舉辦了一個以「中國最帥男藝人」為題的票選，近日結果亦新鮮出爐，多位大家為之熟悉的偶像都有上榜，讓我們一起來看看吧！

TOP10：許凱

2018年一部古裝劇《延禧攻略》捧紅許凱，令他成為新一代男神代表。長得精緻的他身上散發一種痞壞感，再加上他擁有187cm的高䠷身材，而且又有壯碩的身材，整個外形非常搶眼，難怪國外朋友會喜歡。

許凱的身高絕對無得頂。（《延禧攻略》微博圖片﹑許凱微博圖片）

TOP9：宋威龍

現年21歲的宋威龍絕對是典型的帥哥，濃眉大眼、五官深邃，加上擁有185cm的身高，身上散發一種濃濃憂鬱小生的氣質，猶如漫畫走出來的王子，大家對他的外形是有讚無彈。而且他多次入圍上榜帥哥排行榜，證明他的顏值是獲得國際認可。而今年他亦憑劇集《下一站是幸福》、《以家人之名》入屋，令他人氣急升。

宋威龍的顏值絕對是360度零死角。（宋威龍微博圖片）

TOP8：王源

而男子組合TFBOYS的王源排名第八，雖然王源不是濃眉大眼的典型帥哥，可是他長得夠清冷給人一種無害的感覺，長相屬於耐看型。另外，他的音樂才華了得，懂得創作唱歌又好聽，是新生代中最受歡迎的偶像之一。

王源的長相屬於耐看型。（王源微博圖片）

TOP7：黃子韜

現年27歲的黃子韜長相非常有個人特色，特別是他一雙丹鳳眼好誘人，事關國外朋友很喜歡這一種具東方特色的長相，而且他身上帶有痞壞的氣質，男人味十足，所以深受國外朋友歡迎。

黃子韜的眼睛最有特色。（黃子韜微博圖片）

TOP6：王嘉爾

近年已經將重心轉移內地發展的王嘉爾非常受歡迎，大家對他的長相都是有讚無彈。長得精緻的他一雙大眼睛特別靈動吸引人，雖然他身高不高只有174cm ，不過幸好他有健身練就壯碩的肌肉，給人一種強而有力的感覺特別Man，整體外形不俗。而他亦多次入圍上榜帥哥排行榜，足以證明他的顏值是公認出色的。

王嘉爾的身材好好。（王嘉爾微博圖片）

TOP5：王俊凱

而男子組合TFBOYS的隊長王俊凱一向被讚靚仔，長得精緻的他屬於俊美型，同宋威龍的感覺非常相似。不過就比宋威龍多了一份少年感，而且他的身高有180cm，根本是完美型男子。

王俊凱在內地人氣非常高企。（王俊凱微博圖片）

TOP4：鄧倫

而28歲的鄧倫亦絕對不是典型帥哥類別，他的長相有些小似韓國人，特別是一雙超單眼皮的眼睛，或許正因為如此吸引外國朋友的喜愛。而且他熱愛打籃球擁有185cm的身高，還擁有結實的肌肉男人味十足，整體外形非常搶眼。而最近的他參與了好多綜藝節目的錄製，呈現真實一面給觀眾，令大家都好喜歡他。

鄧倫的小眼睛絕對是他的標誌。（鄧倫微博圖片）

TOP3：楊洋

已經多次入圍上榜帥哥排行榜的楊洋，是次成為第三名完全不感意外，事關他的顏值早已經被公認是靚仔代表。長得精緻的他身上有一種儒雅氣質，而且聲音低沉有吸引力，有一種貴氣王子感覺。另外，他擁有180cm身高，身材適中，外在條件絕對無得頂。

楊洋有王子氣息。（楊洋微博圖片）

TOP2：王一博

去年憑劇集《陳情令》爆紅的王一博，長相都深受國外朋友喜愛。雖然五官不屬是濃眉大眼型，但勝在擁有鵝蛋臉配合五官，整體長相剛剛好非常俊美。給人一種冷酷感的他，還高人一等身高有180cm，唱而優則演是目前最紅的男明星之一。

王一博的鵝蛋臉型令人羨慕。（王一博微博圖片）

TOP1：肖戰

而冠軍就是同樣以《陳情令》爆紅的肖戰，五官深邃的他一雙大眼睛特別有魅力，而且五官比較大男子氣息重，再配上他183cm的高䠷身材，外形完全是無得彈。因為長相出眾關係，幾乎都可以駕馭任何髮型，特別是極短髮能夠展現他的男子氣息。而不少網友得知他奪冠都表示實至名歸。

肖戰奪冠大家都認為實至名歸。（肖戰微博圖片）

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