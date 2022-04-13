金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭變國際新聞　被斥對菲律賓人不尊重

《金宵大廈2》昨日播出的單元《姐姐（上）》，演員黃婉華塗黑自己扮外傭，昨日被大量媒體報道這位演員，黃婉華出生於加拿大，曾兩度回流返港，黃婉華2019 年畢業於香港演藝學院戲劇學院，在學期間多次獲得獎學金及獲頒發不同獎項，黃婉華畢業後亦曾參與舞台劇、電影、司儀、戲劇教育等不同工作，入行年資淺但演出經驗豐富。

係咁塗黑自己。（IG：lamkingching）

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不過，刻意將自己塗黑扮外傭的舉動卻在網上引起更大的迴響，而且更擴展到國際層面。首先，法新社港台澳主管Jerome Taylor在Twitter分享了一條講述該事件的貼文，內容是大約是香港媒體對黃婉華這位演員讚不絕口，但到今時今日為何還有這種要扮外籍人士的演出？感覺不太對勁。

Jerome Taylor分享的貼文。（Twitter＠Jerome Taylor）

其後，法新社就此事出了一片報道，更訪問了家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，她表示這件事對已經常常面對歧視的家傭是不尊重，法新社亦訪問了在港擔任模特兒工作的華華裔菲律賓籍的前女演員Sabrina Man，她指家傭為香港付出了很多，這個做法是對她們和菲律賓人的不尊重。

法新社曾就此事各TVB和當事人黃婉華作出詢問，均未有回覆。

黃婉華塗黑扮外傭引起紛爭。（電視截圖）

《金宵大廈2》黃婉華真人背景如何？ 黃婉華在《金宵大廈2》表現精彩。 黃婉華 Franchesca 今年32歲，出生於加拿大，3歲回到香港，12歲再到加拿大讀中學和大學，畢業後黃婉華投考演藝學院，取得不少學生獎項。即看詳情 黃婉華為何獲邀加入《金宵大廈2》劇組？ 黃婉華在學時期取得不少獎項，富有演出經驗，《金宵大廈2》監製葉鎮輝透露看中黃婉華是緣分，非常欣賞她的演出。即看詳情

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