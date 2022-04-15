內地辦抗疫晚會過百藝人演出超鼎盛　網友不滿批評電視台暫緩播出

上海疫情嚴重，全市範圍內實行兩段式封城抗疫，望盡快阻斷病毒傳播。有鑑於上海疫情不斷惡化，內地電視台「東方衛視」將製作特別抗疫節目「眾志成城同心守滬」晚會，從網上曝光的節目名單中可見，集合了不少一線巨星助陣，陣容看起來堪比春晚。而節目原定在13日晚播出，不過官方在播出前緊急發出通知，表示節目暫緩播出，引起網上不少討論。

「東方衛視」製作特別抗疫節目「眾志成城同心守滬」晚會 。（微博圖片）

從網上曝光的抗疫節目名單中可見，出席的明星多達百人以上，當中不乏天王巨星。內地歌手張藝興將演唱歌曲《最美風景線》、張杰演唱《只要平凡》、那英演唱《春暖花開》、黃曉明、關曉彤、大張偉、鍾鎮濤等人合唱《真心英雄》，陣容相當強大。

另外，香港歌手譚詠麟（校長）、呂方將合唱《朋友》，台灣歌手張信哲將演唱《愛就一個字》等。除了唱歌部分之外，還有「講述」的環節，內地明星胡歌、鄧超、劉濤將一起講述「堅守者」，白百何、于和偉一起講述「守護者」等，出現的幾乎都是一線明星。

節目單中出現不少紅星助陣。（黃曉明工作室微博圖片﹑關曉彤工作室微博圖片﹑譚詠麟微博圖片﹑呂方微博圖片）

還有不少明星將現身「雲祝福」的環節，透過視訊錄製向上海送祝福，從名單上可見有天王黎明、劉德華、曾志偉、楊千嬅、王祖藍、林子祥、葉倩文、陳曉東等人，集結了中港台不少影響力的明星，絕對是一場卡司超強的特別節目晚會。而據官方發出的聲明通知，是次節目是以「雲錄製」的方式製作，而播出日期亦未知：「感謝大家對東方衛視節目的關心。以雲錄製方式製作的公益性專題節目《眾志成城同心守滬——東方衛視抗疫特别節目》明晚（4月13日）暫緩播出。歡迎大家對我們的工作提出寶意見。」

天王黎明﹑劉德華「雲錄製」送祝福。（視覺中國）

「東方衛視」暫緩播出節目的舉動，頓時引起不少網友討論。因為事前已經有網友不斷向電視台作出批評，指出電視台不應該勞民傷財辦晚會，在這個疫情還是嚴峻的時刻，大家根本沒有閒情逸緻看晚會等，建議應該製作24小時新聞直播，拍攝上海的境況或做點實事幫助民眾等，而電視台如今決定暫緩播出，可想而知應該是聽進去了網友的心聲。

節目已經暫緩播出。（微博圖片）