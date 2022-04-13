37歲不覺有年齡焦慮愈活愈年輕　傅穎：忘卻年齡向美好方向奔跑

已經將重心轉移內地發展的傅穎（Theresa），不時會透過社交網站同大家分享日常趣事。近日，她就在「小紅書」突然對年齡問題有感而發，直言年齡不是問題，認為女人30+是充滿自信的樣子是最美的，獲得不少網友認同。

Theresa對年齡問題有感而發。（傅穎微博圖片）

18歲以女子組合Cookies成員出道的Theresa，不經不覺已經37歲了，雖然人會隨着年齡的增長，在心智﹑外貌等上較從前成熟許多，不過Theresa反而愈活愈年輕，依舊少女味十足，更對於年齡問題完全沒有焦慮感。她揚言：「從小，我們也被灌輸什麼年齡就該做什麼年齡的事，所以會有一堆人趕着年齡結婚。趕着年齡生育（想生育確有有年齡考慮的因素）但到底是誰說我們的人生都要在30+時擁有婚姻，過上富裕的生活，要膝下有兒有女，人生才算得上成功和幸福？是哪位偉人說過，我好像沒看到過相關典故。」

Theresa18歲以女子組合Cookies成員出道。（視覺中國）

另外，她認為在這世界上是沒有所謂的絕對，亦沒有所謂的正確與否，因為凡事都有對立面，覺得自己的人生只有自己才知道個中滋味：「小時候總覺得爸媽的理解也存在着盲區，為此我也曾經有過一陣失落，但亦因此讓我意識到這世上沒有100%的絕對。人們總以年齡﹑身家﹑婚姻﹑家庭去評價一個人是否成功是否幸福，卻鮮會以這個人能否自得其樂，精神富足，無懮無慮，作為幸福的依據。有人40歲才遇到真愛，有人50歲才創業，有人60歲成為富翁，有人80歲還精力充沛，每個人的時間表和幸福的定義都不盡相同，如果你早早得到了你心中的成功和幸福，恭喜你。如果你30+覺得人生好像還沒真正開始，那麼請你忘卻年齡，向着心中美好的方向奔跑。」希望大家能保持內心的平靜和喜悅，因為女人30+充滿自信的樣子是最美的，而不少網友都贊成她的理論，更留言現在的Theresa比以前活得更自在，而她亦親自回答網友：「找到了快樂的鑰匙」可想而知現在的她是很幸福的。

Theresa揚言對年齡沒有焦慮。（影片截圖）