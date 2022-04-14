《尚食》姊妹作《珍饈記》被指環保劇集　女配角何瑞賢升呢變女一

由吳謹言、許凱主演的電視劇《尚食》，講述明代尚食局的小廚娘，一步步踏上皇后之路，該劇甚受歡迎，被視為《延禧攻略》後吳謹言跟許凱再續前緣之作，除了男女主角外，女配角何瑞賢及王楚然也成為網民焦點，尤其是于正旗下的何瑞賢，在新劇《珍饈記》中升呢擔正做女主角，不過由於角色造型、故事背景跟《尚食》如出一轍，被網民指是回收版劇集，情況尷尬。

何瑞賢在《珍饈記》演出凌小小。（劇照）

何瑞賢在《尚食》演出殷紫萍。（劇照）

新劇《珍饈記》講述何瑞賢飾演的凌小小，獲得太子(王星越飾)賞識，加入了皇宮中的「珍饈房」，之後例牌跟太子有感情線。劇集播出後，不難發現故事背景、人物設定、服飾場景，甚至演員也跟《尚食》大同小異，只是何瑞賢直接變成女主角，而女星劉敏在兩劇中也是飾演皇后角色。出品人于正解釋，由於《尚食》是認真正劇，很多嬉笑打鬧的情節要刪走，所以開拍架空歷史，屬於小品的《珍饈記》，就有更多發揮空間，很多故事也發生在廚房之中，至於被網民嘲笑是回收劇，于正澄清衣飾雖然相似，其實全是新製成，廚房布景也是新搭建，並非全部循環再用，不過由於兩劇實在有太多相似的地方，最終亦難免被視為低階版《尚食》，浪費了何瑞賢這位好戲之人。