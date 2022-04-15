單戀原聲帶︱韓韶禧朴炯植19年密友變情人　重溫四大觸動時刻

由韓韶禧和朴炯植主演的Disney+韓劇《單戀原聲帶》4集全線上架，劇中當了19年好友的二人，最終互相確認對方的心，關係由密友變成情人。今天就來與讀者重溫其中4個最觸動時刻，配搭劇中OST重新回味，可能又會有新的感受。



不能選擇對方的原因，只因擔心會像情人一樣分手，所以只能當一輩子的朋友。（劇照）

1. 朴寶藍《Want to be happy》：我們一輩子都不要分開

《單戀原聲帶》第一集，韓韶禧被到為何不選擇一直在自己身邊的朴炯植。她表示大家已是多年好友，捨不得像情侶一樣分手，並講到「如果想一直陪在彼此身邊，我們就要當一輩子朋友，我們一輩子都不要分開。」這句說話對單戀的人來說，相信是最虐心的話之一。

曖昧可能未必有圓滿結局，但美好的回憶也是專屬二人之間。（劇照）

2. Super Junior圭賢《Love Beyond Word》：只屬於你我的回憶

朴炯植暗戀韓韶禧多年，即將無法輕易開口表白，但二人都曾有不少刻骨銘心，只屬於你我的回憶。凌晨4時40分，兩人在空無一人的街道獲取靈感，此刻韓韶禧就是朴炯植的專屬情人。就算即使最後未能相戀，都慶幸互相心中曾有過彼此，一同享有這一段專屬的浪漫回憶。

愛情就像時間遊戲，要好好把握。（劇照）

3. NCT道英《A little more》：原來我心裡有你

劇中的韓韶禧直到朴炯植當兵時，才意識到自己的心中一直有他，只是因擔心失去對方才壓抑住自己的心。直至第二次，朴炯植要到美國工作，她的心情多年依然沒有改變。愛情就像是一場時間遊戲，在對的時間遇到對的人才能修成正果，錯過了就只剩下回憶。

只要鼓氣勇氣打握機會，或會有最好的結局。（劇照）

4. 最終章最後一句歌詞：「請一直陪伴在我身邊，我愛你」

最後一集中，確認自己的心的韓韶禧把握最後機會，通過歌詞向朴炯植表明心意。朴炯植以一句「請一直陪伴在我身邊，我愛你」回應，正式結束多年的暗戀，19年好友變成戀人。雖然曾有錯過了的時機，但只要下定決心抓住下一次，或終有個完滿的結局。

Disney+韓劇《單戀原聲帶》4集已全線上架。（劇照）

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