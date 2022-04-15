林作疑藉Netflix神劇暗諷舊愛麥明詩：唔通林作就要搵林作扮咩

在TVB新劇《金宵大廈2》單元四《姐姐》中，因黃婉華塗黑皮膚飾演菲籍外傭Louisa而惹來爭議，繼法新社報道指此舉對外傭不尊重之後，無綫回應強調「無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」此外，TVB亦將myTV SUPER的《姐姐（上）》下架，下集亦未有上架。而「十優港姐」麥明詩日前就事件發表看法，她認為應考慮給予機會少數族裔演出：「以前啲西片經常搵白人演亞裔人，令到亞裔人嘅演出機會少之又少。近年好多製作堅持搵返種族true to character嘅演員演繹角色，而且唔係淨係膚色咁簡單。」



黃婉華無論造型、語氣還是口音都似足菲律賓姐姐，表現大獲讚賞，但卻在網上引起極大迴響。（黃婉華FB）

+ 41

金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭變國際新聞 被斥對菲律賓人不尊重

事件在網上掀起熱議，而一向緊貼最Hit話題的林作亦有藉Netflix英倫古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）發表言論，他認為劇中起用黑人演員扮演英國貴族並不恰當：「睇唔落係因為我認為黑人冇可能喺當時出現並成為英國上流份子，因此我無法代入個戲嘅劇情。英文叫做not believable. 好了，我係咪講緊要白人先可以做到呢種戲呢？又唔係。而係我認為如果黑人演員扮演只會係白人嘅角色，就唔該你真係塗白自己膚色令我望落覺得你係白人。忘記依家係黑變白，還是白變黑、變黃、變啡。都唔重要，個point僅僅係A變B。其實件事就係咁簡單。咪理啲左膠、女權主義L等當代荒謬嘅trendy理論。」

金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭被指不尊重 TVB：無意表達不尊重

林作藉Netflix英倫古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）發表言論。（IG截圖）

他認為劇中起用黑人演員扮演英國貴族並不恰當。（影片截圖）

對於黃婉華塗黑皮膚扮演菲籍外傭，林作就力撐：「華人女演員要扮演菲律賓人，就係要入型入格，觀眾才會相信，這根本就是造型設計的一部份。如果佢個樣望落似港燦多過菲律賓人、講嘢用番原本加拿大口音英文，你覺得觀眾會收貨嗎？TVB完全不應該道歉，甚至應該理直氣壯地解釋，難得香港仲有空間可以咁做，唔似左膠橫行嘅西方。」可見林作同舊愛麥明詩的意見完全相反，更疑似暗指對方的一番言論「荒謬」，他又Post出幾張處境劇《愛．回家之開心速遞》中補習天王「佐治」的劇照，並寫道：「唔通林作就要搵林作扮咩。」飾演佐治的張明偉一頭凌亂頭髮和衣着造型都被指影射林作，曾引來網民不少迴響。

在《愛．回家之開心速遞》中飾演補習天王「佐治」的張明偉一頭凌亂頭髮和衣着造型都被指影射林作，曾引來網民不少迴響。（IG@jolamchok）