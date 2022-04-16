具俊曄娶大S後首度公開露面「現身夜店做DJ」小S突襲上台抱新姐夫

具俊曄今晚以DJ KOO身份現身Ai Nightclub，不僅是睽違三年再度現身台灣，更是迎娶大S後首度公開露臉。他一現身立刻讓全場陷入瘋狂，帥氣魅力絲毫不減當年，尤其酷龍經典音樂一下，所有粉絲全都放聲尖叫。



Ai nightclub上周受到台灣疫情衝擊，臨時延後具俊曄的DJ秀，本周終於如期舉行。此次具俊曄駕到是該夜店在疫情之後首度有外國DJ演出，更是具俊曄成為台灣女婿後第一次的公開演出。具俊曄表示，非常開心能有這個機會跟台灣樂迷見面，希望帶給大家一個特別美好且難忘的夜晚。

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今晚夜店以特別設計的Opening音樂與視覺特效揭開演出序幕，接著具俊曄就以和DJ Junior & Mylok 改編25年前的爆紅曲「BING BING BING」的Remix版本 ，轟炸現場樂迷，派對氣氛瞬間嗨到最高點，接連多首EDM舞曲，顯示具俊曄充分掌握派對節奏，配合360度環繞式LED屏幕及3D透明屏，渲染超規格的燈光雷射效果，給樂迷一場頂級的沈浸式派對體驗。

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更絕的是，小S不僅到場力挺姊夫，更衝上台跟具俊曄合作，雙方開心擁抱比讚，展現早就成為一家人的好感情。具俊曄開心放歌之餘也自己開金嗓跟著唱酷龍歌曲，看到台下粉絲高舉「美容大王」，他也忍不住害羞微笑比讚。

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