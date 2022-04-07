具俊曄出關直奔大S豪宅！見家長後IG即放閃提感情事：我的愛情…

具俊曄與大S宣布閃婚後，就飛到台灣進行隔離，出關後也直奔大S的豪宅，浪漫情獲得廣大祝福，最近更終於獲得S媽認同，小S還透過經紀人鬆口，表示全家已與具俊曄吃過飯。



具俊曄稍晚在IG發文，雖是推廣NFT，還主動提到「大家對於我的愛情獻上很大支持」，對愛妻放閃。

雖然具俊曄不在韓國，但目前仍靠NFT作品賺錢，也會在8號出席信義區「Ai Nightclub」夜店當DJ，他日前開心表示自己的NFT作品7秒內就賣完，發文特別感謝網友，「現在大家很支持我的愛情，讓我對於宣傳NFT這件事變得小心翼翼，所以沒有宣傳…」，並感謝大家支持他的作品，言談間也感謝外界對他的愛情始終注目。

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S媽稍早受訪，被問到對這位韓國女婿時印象，也笑盈盈回「很好啊，他人很Nice，很有禮貌。」她表示具俊曄只會說韓文，她和對方語言不通，沒有多聊，不過具俊曄還特別送她一束鮮花當見面禮，雙方在大S的豪宅內聚會吃飯，她說「他們年輕人開心就好，其實我是純粹去看孫子，小孩子放假嘛，我就過去看孫子。」初步印象還不錯，但仍在觀察。

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