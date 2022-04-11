小S疑談及具俊曄惹怒汪小菲後　因一個20年壞習慣被批個腦裝屎

台灣主持界天后小S（徐熙娣）回歸當地主持全新綜藝節目《小姐不熙娣》，時常爆料不為人知的勁爆事，近來因談及猜到姊姊大S新歡正是舊愛具俊曄，引發汪小菲不滿。



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在最新一集預告中，她自曝「20年惡習」，讓在場的黃鐙輝丈母娘萁媽都忍不住說：「妳頭殼裝屎啦！」讓她直呼太傷人。

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小S在節目《小姐不熙娣》談及「人生好難，當女人更難」女性生活困擾話題，坦言自己很討厭洗頭，跟她合作20幾年的髮型師也知道她的惡習，某次她去到髮廊時，髮型師開始替她吹頭，吹沒兩下就掩鼻吐爆大喊：「徐熙娣！」小S理所當然說：「妳不是說妳沒差嗎？」豈料髮型師卻抱怨：「這次是屎味！」看來真的非常多天沒清潔。

來賓萁媽聞言大膽說：「腦袋裝屎啦！」此話一出，助理主持派翠克嚇壞：「我以為我聽錯。」小S也不敢置信，重複一遍對方的話後說：「萁媽，妳講話很傷人耶！」讓在場來賓全笑翻。

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