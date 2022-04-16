肥美人｜參賽者改造大失敗齊齊回到80年代？　紅中意外撞樣炎明熹

ViuTV選美真人騷《肥美人》昨日（15/4）播出第五集，今集的內容是要求參賽者即興演出，當中作為節目大會化妝總監Annie及大會髮型總監Chris認為不少參賽者的造型打扮老土、不符合自身的氣質，需要進行更多的改變，因此他們為參賽者進行大改造，希望找出更適合她們的造型，讓她們變得更加自信更加美，為準決賽做好準備。

Annie及Chris為參賽者進行大改造。（節目截圖）

肥美人︱參賽者即興演出變《Sunday好戲王》？ 網民：尷尬又失望

雖然Annie與Chris對參賽者的造型有很多的想法，但事與願違改造後的效果不太好，不但未能顯出參賽者的優點，反而把更多的缺點暴露，當中凱琪需要挑戰埃及民族風，嘗試厚重的二次元瀏海，而參賽者紅中則需要嘗試高難度的眉上瀏海，效果出來後紅中的表情一言難盡，亦坦言自己不合適這種髮型。

剪了瀏海的紅中彷彿把她的自信也剪短了，整個人說話也沒有與以前一樣有氣勢。（節目截圖）

當中參賽者丁丁除了需要如紅中一樣挑戰眉上瀏海還需要把她一把秀髮剪短，不少網民突然發現她與無綫（TVB）藝人細細粒（陳嘉佳）撞樣。而唯一可以逃過造型師辣手的參賽者就是Chanhnez，她只是改變了頭髮顏色，沒有像其他參賽者一樣有如此巨大的改動。而網民紛紛評論，認為參賽者改造後的裝扮非常出事，彷彿回到80年代。

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