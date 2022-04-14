肥美人｜32歲Chanhnez患脂肪水腫症　打破框架跳鋼管舞展最美一面

【肥美人｜Chanhnez】社會上一直都以「瘦即是美作標準」，稍微身形微胖會被貼上負面標籤，甚至更受到不公平的對待，難道「肥」有罪？不論任何身形外貌的女生都能活出自己最美的一面。ViuTV本星期播出《肥美人》，29位「大碼美人」正式亮相，她們全部BMI達25以上，不過各人都各懷其技。12日播出的一集中，其中一位參賽者Chanhnez大獲好評，更被一眾專業評審相當佩服，當中她讓一眾「大碼美人」感到鼓舞。



肥美人｜Chanhnez大獲好評，更被一眾專業評審相當佩服（IG@chanhnez）

【肥美人｜Chanhnez】社會上一直都以「瘦即是美作標準」，稍微身形微胖會被貼上負面標籤。（IG@chanhnez）

ViuTV繼《造美人》後，再次推出另類選美節目《肥美人》，而本次選美節目陣容鼎盛，邀請14位不同界別的專業評審。首集登場的參賽者大學講師Chanhnez（方芷茵）認為節目極有意義，因而決定參加並表演鋼管舞，她的表演受到一眾專業評審大讚。雖然「大碼美人」的四肢及身形都更肥胖，但是分分鍾比一般人靈活輕盈 。現年32歲的Chanhnez（方芷茵）是一名大學講師英文老師，亦是一名模特兒。她憶述首次面試時，曾剖白自己的心路歷程，希望藉著自己小小的力量去鼓勵各大女生。

肥美人｜Chanhnez曾剖白自己的心路歷程，希望借著自己小小的力量去鼓勵各大女生。 （Youtube@ViuTV 截圖）

肥美人｜首集登場的參賽者大學講師Chanhnez（方芷茵）認為節目極有意義，因而決定參加並表演鋼管舞。（Youtube@ViuTV 截圖）

希望女生們會懂得愛自己，無論外貌如何，別先否定對方的為人，對方總有他優勝的地方。 Chanhnez

肥美人｜Chanhnez打破世俗眼光。（IG@chanhnez）

Chanhnez（方芷茵）體重236磅，她在節目上大表演鋼管舞，相信大家都會先入為主認為「肥」根本無法表演鋼管舞，不過Chanhnez向大家證明了「肥」都能夠把鋼管舞的美態展現出來，她做出多個高難度動作，以倒掛鋼管最令人嘆為觀止。

肥美人｜Chanhnez（方芷茵）體重236磅，她在節目上大表演鋼管舞，相信大家都會先入為主認為「肥」根本無法表演鋼管舞。（Youtube@ViuTV 截圖）

肥美人｜Chanhnez做出多個高難度動作，以倒掛鋼管最令人嘆為觀止。 （Youtube@ViuTV 截圖）

Chanhnez（方芷茵）在節目上透露自己因患有脂肪水腫症狀，下身的脂肪更多無法單靠運動及控制飲食去消腫，身體容易出現瘀傷，有時間會感到痛楚，而且受脂肪水腫影響對日常生活都會造成不便。當時得知ViuTV將會推出《肥美人》，Chanhnez了解後認為香港很少這類型的節目，並感到很有意義故此參賽，更重拾放棄多年的鋼管舞。

肥美人｜Chanhnez了解後認為香港很少這類型的節目，並感到很有意義故此參賽，更重拾放棄多年的鋼管舞。（Youtube@ViuTV 截圖）

肥美人｜Chanhnez苦練10天鋼管舞，導致雙腿留下不少的瘀痕。（Youtube@ViuTV 截圖）

Chanhnez一登場表演時，已經吸引不少專業評審，更被主持駱振偉以「震懾」二字來形容。由於Chanhnez受脂肪水腫容易出現瘀傷，故此她為了有更佳表現不惜苦練10天鋼管舞，導致雙腿留下不少的瘀痕，其表現感動了評判之一的余逸思（Yoshi），最終以25分入圍。