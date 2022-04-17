晚吹｜馬騮搣訪廢校遭靈體纏繞　因工作太辛苦被同情逃過一劫？

在拍攝靈異節目之前，為了有更好的拍攝效果，都會有工作人員在拍攝前往相關場地擬定拍攝位置，不過就有人試過在觀察場地時遇上靈異事件，而由主持潘紹聰及詹朗林（JJ）擔任主持的ViuTV綜藝節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》昨日（16/4）邀請到電台主持馬騮搣（袁詩向）分享自己工作時候遇上的靈異經歷。

電台主持馬騮搣（袁詩向）分享自己工作時候遇上的靈異經歷。（節目截圖）

嘉賓馬騮搣是電台主持，主要在錄音室中完成工作，但由於時代改變，不少的觀衆不滿足只聆聽聲音，還希望能享受畫面，因此馬騮搣就需要進行外景拍攝。她回憶起一段深刻的回憶，當時馬騮搣開車與攝影師及同行的兩位同事到一間荒廢已久、清朝年代建成的學校，不過裏面的環境就相當光猛，給人一種舒服的感覺， 不過就唯獨有一間房間特別陰暗。

馬騮搣開車與攝影師及同行的兩位同事到一間荒廢已久，清朝年代的學校。（節目截圖）

而房間的內部擺放着枱、凳、床，連鏡的梳妝台，馬騮搣形容：「同清朝的雜物房一樣！」她又講述：「自己雙腳踏入咗嗰間房，個頭就開始痛」，而且還是劇烈疼痛。她認為在房間中最恐怖的事情是，明明自己沒有陰陽眼，但是感覺到有很多雙眼盯着自己，隨即拉着攝影師往外跑說：「唔好影啦！」無意中二人踢到地上一塊斷成兩截的牌坊，牌坊上居然寫着同事的名字： 「假如我嘅攝影師哥哥叫小明，而牌坊上面就寫着『小明堂』，但攝影師哥哥嘅名好特別，唔係『小明咁普通』」。而馬騮搣因爲太驚恐導致講錯嘢，她就指住牌坊說:「你個名喎」，警覺自己講錯嘢後，就慌忙離開。

她就指住牌坊說:「你個名喎」,警覺自己講錯嘢後，就慌忙離開。（節目截圖）

最後她把同事送回廣播道後，把門關上的那一刻，突然響起安全帶未繫上的提示，在顯示板中顯示後面有兩位乘客未繫上安全帶，但車中只有她一個人，但因為是新車所以馬騮搣就排除零件障礙的因素，於是她就重新啟動引擎，並重複了三次，但情況不變，於是她就確定應該是自己遭到靈體纏繞。

不過由於擔心得罪靈體，所以馬騮搣就沒有向它們說髒話，只是在車上咆哮，但依然沒有反應，於是馬騮搣就開始向靈體大吐苦水，不停講述自己的辛酸的工作史：「我哋做幕後好辛酸又好辛苦，都係嚟睇下拍攝場地，踢到真係對唔住」， 更向靈體表示：「一陣我會落車，上返車之後應該咩事都冇，今次就當打和啦！」事隔三小時後，馬騮搣再回到自己車上，所有事情就回復正常，場面非常好笑。

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