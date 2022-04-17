李佳芯Ali真係變「智能愛人」　全身360度掃描日日陪睇電視

myTV SUPER踏入6周年，邀請Ali李佳芯擔任代言人，化身最強人工智能人S6-BO，擔任myTV SUPER 完美管理員。為了隆重其事，製作單位傾盡心思，決定破天荒為Ali安排一次全身 3D 掃描。Ali 於拍攝當日被 20 個鏡頭影足一小時，務求最準確地捕捉其體態，最終亦不負眾望，成功為她打造立體虛擬造型。



掃描晒成個李佳芯。

有見於Ali上次在《智能愛人》中飾演人工智能人大受好評，本次6周年慶，製作團隊決定再次邀請Ali飾演全方位超強人工智能人 S6-BO，披上度身訂做的科幻貼身戰衣，服務一眾支持 myTV SUPER 的觀眾，為他們帶來最佳觀影體驗。S6-BO身為全方位超強智能人，肩負以高科技服務 myTV SUPER 觀眾的使命，寓意 myTV SUPER 走到 6 周年，界面已全面升級，將陸續推出不同的新功能，務求令觀眾得到最佳體驗。

好專業。

六大升級包括：AI大數據影片推介：以AI智能分析用家喜好，為myTV SUPER客戶獻上最精彩節目；智能電視應用程式：將myTV SUPER服務延展至智能電視，為用戶帶來更方便體驗；全新用家界面：根據用家習慣，設計最佳使用體驗，讓你以最少時間找到想看的節目；即時對答機械人：解決myTV SUPER用家疑難，睇片零障礙；AI智能影片修復技術：即使收看舊日節目，有AI自動修復影片質素，觀影體驗更上一層樓；互動式影片：全新體驗，讓你操作影片主角，自選結局！

李佳芯真係變成「智能愛人」。

除了以上六大升級，myTV SUPER 6周年亦準備了大批精彩的myTV SUPER Original原創節目，Ali李佳芯會主持一個以探索夢境為主題的清談節目——《夢中．情．人》。節目中Ali皆會邀請各範疇的專家，包括精神科醫生、心理學家、占卜師、催眠師及解夢師等，從不同角度認識夢境。每集更會邀請嘉賓或觀眾，提供真實個案，分析夢境內容，以幫助嘉賓或觀眾解開其夢境之謎。

以後可以日日見到Ali啦。

原創劇方面，還有由黃庭鋒及湯洛雯領銜主演，歐陽偉豪（Ben Sir）、蘇皓兒等助陣的金融主題原創劇集《OPM》，觀眾萬勿錯過。更有《女法醫JD》、《風起隴西》等中日韓外購節目，驚喜一浪接一浪！