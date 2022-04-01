姚焯菲入圍全球百大美女 繼李佳芯後成第二位獲提名TVB女藝員
撰文：胡凱欣
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美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉。
今年有多位香港藝人相繼入圍而成為網民焦點。今日（1日）TC Candler再度公布新一輪入圍名單，王嘉爾加入百大型男名單，姚焯菲亦順利入圍百大美女名單，繼李佳芯後成為第二位被提名的TVB女藝人。
在最新一輪公布名單後，男子組暫時有20人入圍，包括MIRROR的十二位成員、ERROR四位成員、黃偉文、MC張天賦、洪嘉豪及最新入圍的王嘉爾，女子組人數比較少，只有7人入圍，代表有Dada陳靜、Amy Lo盧慧敏、岑樂怡、Mandy譚旻萱、李佳芯及最新入圍的姚焯菲。
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