乘風破浪的姐姐｜分組名單曝光Twins分拆唔合體　姐妹變敵人？

連月來不時傳出內地將製作推出綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季，雖然至目前為止官方還未正式作出官宣，但網上已經曝光了各參賽姐姐的錄製照片，近日更曝光了姐姐們分組名單及第一場公演表演項目，消息火速登上微博熱搜再度引來關注。

阿嬌同阿Sa不合體比賽。（阿嬌微博圖片）

從網上曝光的分組名單中可見，好姐妹蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌）將分拆不合體。阿Sa將聯同台灣藝人阿雅﹑內地歌手毛俊傑還有韓國歌手Jessica（鄭秀妍）一起合唱《要你管》，而阿嬌則聯同內地藝人寧靜﹑韓櫻子合唱《情書》，二人不同組將有機會進行PK賽，這個局面相當難得一見，勢必掀起話題。

胡杏兒的人妻組相當令人期待。（胡杏兒微博圖片）

另外，還有胡杏兒將加入人妻組，同內地藝人譚維維﹑黃奕﹑張歆藝一起合唱《你不要擔心》，四位人妻團會有甚麼火花，亦引來大家期待。而另一位香港代表薛凱琪將聯同台灣藝人郭采潔﹑內地藝人趙夢﹑張天愛一起合唱《自己》，而台灣「甜心教主」王心凌則聯同內地藝人吳謹言﹑吳莫愁﹑黃小蕾合唱《談笑一生》等，總共有8組。而名單上還顯示了主持人是謝娜，另一位則是齊思鈞，相信謝娜的出現一定會令節目更有看點，因為她的無厘頭主持風格甚得觀眾喜愛，節目預計在下月20日播出。

薛凱琪將聯同郭采潔等人一起合唱。（薛凱琪微博圖片﹑郭采潔微博圖片）

雖然目前節目還未正式公開官宣﹑參賽姐姐名單等，但因為連日來網上已經曝光了許多節目的路透照，所以不少網友已深信節目即將開播，而曝光的姐姐就是參賽者。

謝娜的主持風格深受觀眾喜愛。（謝娜微博圖片）