乘風破浪的姐姐︱Twins現身第三季熱舞　郭采潔做獨家村唔開心？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》長做長有，近月來更一度傳出將製作第三季節目，網上更多次傳出疑參賽的姐姐名單，當中不乏多位一線女明星。雖然官方至今還未正式官宣，不過近日來微博已曝光了多位參賽姐姐錄製節目的照片，隨即成為熱搜話題。

節目傳製作第三季以來，不少女明星均傳參賽。（鍾欣潼微博圖片﹑視覺中國﹑王心凌微博圖片）

自節目傳出將製作第三季以來，網上已屢次傳出參賽姐姐的名單，當中有胡杏兒、薛凱琪、溫嵐、李冰冰、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）等，卡士相當強勁。雖然至今節目組還未公布正式的參賽名單，但近日已有多張錄製節目的路透照遭曝光，出現的姐姐們已讓大家肯定她們會參賽，讓大家相當期待。

阿Sa、阿嬌在舞台上勁歌熱舞。（微博圖片）

從曝光的照片可見，當中見到阿Sa、阿嬌站在一起，非常開心地在舞台上勁歌熱舞，玩得不亦樂乎，而且在她們的背後清楚寫有「乘風破浪」的字眼，所以不少網友相信姐妹二人一起參賽。還有來自韓國的歌手Jessica（鄭秀妍）被發現在錄製現場教姐姐們做運動，相當可愛。而在前兩季已出現過的那英、寧靜，亦現身錄製現場，二人在舞台上一起表演唱歌，相信她們是次出現只是向參賽姐姐分享心得而已。

Jessica被發現在錄製現場教姐姐們做運動，相當可愛。（微博圖片）

另外，網上亦曝光了一眾姐姐們坐車的狀況，眼見台灣「甜心教主」王心凌出現，在車上笑容滿面似的，似乎同姐姐們相處得好開心。而內地藝人張歆藝、譚維維、黃奕被影到在車上相談甚歡，整個氛圍感相當好。不過另一邊廂吳謹言、郭采潔的狀態則同其他姐姐形成強烈對比，事關吳謹言被發現獨自一人坐在後排位置，沒精打采地望着窗外，難道同其他姐姐沒有話題可聊？而同樣地郭采潔被發現獨自坐在後排位置，沒有同前排的姐姐互動，而且她似乎不開心似的，臉容目無表情地看着前面，難道在生氣嗎？姐姐們的一舉一動相當備受關注，相信待節目播出一定會掀起許多話題。

吳謹言同姐姐們沒有話題可聊？（微博圖片）

郭采潔不開心？（微博圖片）