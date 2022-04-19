網曝光為上海捐物資「天下華人一家親」　BY2好感度火速上升

新加坡雙胞胎女團BY2的妹妹Yumi（孫雨）前陣子捲入王力宏婚變風波中，更多次隔空同李靚蕾互相回擊，引發不少議論。而正正因為這件事令Yumi的形象重挫，演藝事業更一度受創。不過近日網上卻傳出Yumi同姐姐Miko（孫涵）低調行善，為上海捐贈物資，而令她們好感度火速上升，引來不少網友激讚。

Yumi因為捲入王力宏婚變風波中，令她形象重挫。（Yumi微博圖片﹑視覺中國）

從網上曝光的照片可見，在一輛大貨車上掛上了一條紅布條，上面寫着：「馳援上海，天下華人一家親。BY2捐贈，我們共同守滬。」而據指這批物資是BY2採購馳援上海各大高中學校，有網友透露表示：「明星BY2採購了我們的物資，馳援上海各大高校，已經有學生用上了，只要大家齊心協力，有溫度有熱度，疫情一定會被戰勝。」而這批物資據指是有各種蔬菜﹑雞蛋等生活必需品。

網上曝光了BY2向上海捐贈物資。（微博圖片）

有各種蔬菜﹑雞蛋等生活必需品。（微博圖片）

而姐妹二人馳援上海一事消息曝光後，即刻好感度大為提升，甚至圈粉不少（增加了粉絲量）。不少網友都認證她們是正能量偶像，大家紛紛留言表示：「永遠都在默默做事」﹑「正能量暖心寶貝」﹑「以後我就是BY2鐵粉」等，獲得一片讚賞。而眼看她們的官方微博亦沒有就事件作出貼文回應，看來只是在默默為上海出一份力而已，果然夠低調。

BY2好感度火速上升。（BY2微博圖片）