關曉彤連續5年零點為鹿晗慶生　網爆鹿父態度坐實男方軍人家庭？

今日（20日）是鹿晗32歲生日，女友關曉彤連續五年凌晨12點準時在微博送上祝福，雖然只是一句簡單的「生日快樂」，但卻愛意滿瀉，由最初不被看好的戀情，到現在被大眾催婚，非常期待兩人步入婚姻殿堂。



關曉彤今日凌晨 12點準時祝福鹿晗，即刻登上微博熱搜。（微博截圖）

近日，有網友曬出與閨密的一段聊天記錄，聊天過程中得知其爸爸與鹿晗的爸爸是工作關係，疑似曝光鹿晗爸爸的真實身份。由曬出的圖片來看，鹿晗爸爸與閨密爸爸曾經同屬一個戰區，且鹿父是上級，後來因為兒子爆紅便退役了。言談間還透露了雙方家長對於鹿晗、關曉彤戀情的態度，指女方爸爸迫切想讓兩人結婚，但只是非常看好鹿晗，不是催婚，不過男方爸爸則不是很太急。而該網友在文字中補充道，有關閨密爸爸透露的信息已經是四、五年前的事，即兩人剛剛拍拖不久。

其實網上有關鹿晗家庭背景的報道並不多，直到近年才有網友相繼爆出他出身於軍人家庭，父親和爺爺都是軍隊的，自幼在軍區大院長大，家境優渥，被保鑣稱為「鹿晗少爺」，這也是為什麼網上很難找到有關鹿晗家庭的資料。

而關曉彤y也是出身於藝術世家，爺爺關學曾是北京琴書大師，爸爸是影視演員關少曾，滿姓為「瓜爾佳氏」，故有「京圈格格」之稱。4歲半時，關曉彤開始跟隨爸爸一同拍戲，至今已累積參演過百套影視作品。2016年，她以專業、文化雙第一的成績被北京電影學院表演學院表演專業本科錄取，雖然不時伴隨爭議，但也不乏實力。

關曉彤與爸爸。（微博@關曉彤）