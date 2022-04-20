55歲林海峰入圍全球百大型男　超越黃偉文成年紀最大入圍香港藝人

TC Candler舉辦的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉今年史無前例地有超過50名香港男女藝人入圍競逐而備受矚目，當中有不少都是年輕偶像，包括MIRROR、ERROR、Chantel姚焯菲、Jeffrey魏浚笙和MC張天賦等等。今日（20日）主辦方再公開新一輪入圍名單，現年55歲的林海峰亦正式加入戰團，超越黃偉文暫時成為年紀最大的入圍香港藝人，薑果然是愈老愈辣！



55歲的林海峰成為暫時成為年紀最大的入圍香港藝人。（Instagram：@tccandler）

一同在新一輪入圍名單之上的除了林海峰之外，亦包括奪過2019年百大型男季軍的加拿大男歌手Shawn Mendes、奪2016年百大美女冠軍的英國模特兒Jourdan Dunn、韓國男團B1A4成員振永、韓國女團ITZY成員禮志、內地女演員景甜以及另一名香港網紅代表葉俙賢。

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