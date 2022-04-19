梁凱寧成首位角逐全球百大美女香港主播　IG興奮發文：歡迎課金！

TC Candler舉辦的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉今年在香港份外備受關注，除了因為有超過30名香港男女藝人入圍競逐之外，兩名代表香港在東京奧運奪獎牌的「世一」張家朗和何詩蓓都在名單之上。今日（19日）主辦方再公開最新入圍名單，有「新聞小花」之稱的29歲前主播梁凱寧（Maggie）都有份被提名與多名世界知名明星角逐該殊榮，成為香港主播中的第一人。



梁凱寧以前擔任主播時有「新聞小花」之稱。（網上圖片）

梁凱寧得知自己有份角逐全球百大美女，興奮在Instagram發文呼籲大家「課金」：「收到好多DM話會課金投票，首先要同大家講多謝！我需要大家課金，不過唔係去提名/投票，亦唔係要眾籌，都唔係要大家PayMe我，更加唔係要大家買NFT！如果大家有閒錢，我絕對歡迎大家課金，係大大力咁課金，不過唔該課金喺更有意義嘅地方。」

梁凱寧入圍角逐全球百大美女。（Instagram：@tccandler）

她又附上一大堆慈善機構的網址，例如香港復康會、家福會、香港柏金遜症基金、香港罕見疾病聯盟、香港兔唇裂顎協會和香港聾人福利促進會等，希望網民可以踴躍課金捐錢：「好多人比我更加需要呢啲錢，多謝大家！為咗令更多人參與，如果大家向慈善機構捐出$500以上，並將收據DM我，我會親自錄音向你講聲多謝！」獲網民大讚人美心善，主辦方TC Candler亦有留言大讚：「​​So gorgeous（真美）!!! 」

韓國男團BTS防彈少年團成員柾國獲提名。（Instagram：@tccandler_）

以色列模特兒Yael Shelbia今年亦順利入圍。（Instagram：@tccandler_）

主辦方連日來在Instagram公開提名名單，除了有2019年奪百大型男冠軍的韓國男團BTS防彈少年團成員柾國、2020年奪百大美女冠軍的以色列模特兒Yael Shelbia、台劇《想見你》男主角許光漢以及BL泰劇《與愛同居》男主角Mew等有力爭獎的候選之外，亦有多名香港代表入圍，包括男歌手張敬軒、林家謙、和Tyson Yoshi、《幻愛》和《940920》女主角蔡思韵、「ViuTV一哥」強尼、謝文欣、COLLAR成員Ivy So以及梁凱寧。

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