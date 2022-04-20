聲生不息 | 粵語歌詞遍佈城市LED熒幕　鄭秀文張國榮Beyond都有份

由TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》將於本周日（24日）首播，召集來自香港與內地的殿堂級歌手，以及新生代唱將作賽，包括炎明熹、單依純、李克勤、李玟、毛不易、周筆暢等，以全新風格，重新演繹香港家喻戶曉的經典粵語和國語流行金曲。



16位歌手。（微博@聲生不息官微）

在節目開播之際，更是大力宣傳，日前就有「港樂的浪漫被打在城市公屏上」的話題登上微博熱搜，在長沙、成都、重慶等城市街頭、商場、地鐵的LED熒幕上，呈現經典粵語、國語金曲的歌詞節選，讓市民體會歌詞的力量，從中尋找自己的故事，引起共鳴。當中包括鄭秀文《我們都是這樣長大的》、劉德華《笨小孩》、張國榮《春夏秋冬》、Beyond《海闊天空》、周慧敏《最愛》等，每一首都耳熟能詳，有憧憬、有留戀、有感慨、有惋惜，或溫暖人心，或勉勵自己，浪漫至極。

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對此，網友都非常期待節目開播：「港樂的歌詞真的直擊人的內心柔軟處，所以特別能治愈人心」、「港樂的黃金時代還可以回來嗎！多少人的青春回憶里都有港樂」、「港樂已然深入人心了，很有力量的歌詞」等。

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