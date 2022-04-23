且試天下 | 楊洋三古裝扮相零瑕疵　網友激讚：古偶需要你拯救！

由楊洋、趙露思主演的古偶劇《且試天下》自播出以來熱話不斷，首日播放量即破億，每日都會登上微博熱搜，受歡迎程度可見一斑。



趙露思同楊洋人氣都不錯。（劇照）

當中討論最多的話題之一，就是楊洋的古裝扮相，他在劇中有兩個不同的身份，一個是武林高手「黑豐息」，一個是豐國世子「豐蘭息」，因此髮型與服裝變換頗多，目前播出12集，已出現三種不同風格的造型。第一個是充滿江湖俠氣的武林高手，層次豐富的劉海搭配高馬尾，十足一位俊俏美少年；回到王宮後，束髮為髻，搖身一變風流倜儻的王世子；而一襲白衣，身披長髮的病態扮相，更是將清冷貴氣的病嬌感詮釋得淋漓盡致，可謂我見猶憐，且鬢邊的「魷魚鬚」絲毫沒有拉低顏值，相當難得。

+ 4

近一兩年來，古偶劇男主角的顏值頻繁被網友詬病，演技也成為一大問題，尤其在去年9、10月多套古偶劇相繼播出，令網友怨聲載道：「這哪裡是古偶劇，分明就是古嘔劇嘛」等。其實今次是楊洋時隔4年再回歸古裝，作為早期的「四大流量小生」，人氣與顏值並存，平時作風低調，保有神秘感，加之是舞蹈及軍人出身，所以身資挺拔，體態出眾，能很好地駕馭古裝的厚重感，視覺上又佷輕盈。因此，即使在演技同打戲方面略有爭議，但也無阻網友對楊洋外貌的認可：「拯救我被古偶醜男禍害的雙眼」、「我不發豐蘭息瘋我發什麽瘋？謝謝楊洋拯救內娛古偶」、「古偶需要你來拯救！！！古偶不能沒有你」、「感謝楊洋下凡，拉高古偶顏值標準線」、「楊洋拯救了被醜男統治的古偶」等，似乎壓抑已久的內心，終於得到釋放。

人氣超高的陳偉霆去年同楊冪合作的古偶劇《斛珠夫人》，曾被詬病「魷魚鬚」造型。（劇照）

除此之外，正在播出的另外兩套古偶劇《恰似故人歸》與《祝卿好》也引起很大迴響，前者是迪麗熱巴、任嘉倫拍攝的《與君初相識》下集，後者由鄭業成、袁冰妍主演，兩位男演員的古裝扮相也獲不少好評，這個四月，總算沒有令劇迷失望。

點擊下圖睇趙露思靚相：