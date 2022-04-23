乘風破浪的姐姐︱網友爆三位香港代表首場公演全贏　阿嬌慘敗？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》傳了多時會推出第三季，雖然至目前為止還未正式作出官宣，但網上已經曝光了今季各參賽姐姐的錄製照片，所以令不少網友都深信節目即將開播。而近日有參與首場公演的網友則曝光了現場照，更指出主持人謝娜在現場調侃阿嬌（鍾欣潼）的身材，沒想到此事惹眾怒，大批網友指罵謝娜，甚至叫她「退圈吧」，引來討論。

節目傳製作第三季以來，不少女明星均傳參賽。（鍾欣潼微博圖片﹑視覺中國﹑王心凌微博圖片）

事實上節目已經錄製了第一場公演，有參與錄製的網友亦曝光了多張現場照片，雖然清晰度不高，但可認得出阿Sa（蔡卓妍）的模樣，眼見她身穿桃紅色服裝上陣，同隊員在舞台上又唱又跳，相當表演相當精彩。

另外，亦據有份參與首場錄製的網友指出，當日主持人謝娜在阿嬌面前調侃她的身材，指出她先說阿嬌瘦了，後說還可以再瘦一點，正正因為這一翻說話惹眾怒，認為她不分場合開玩笑，說話不得體，還顯得自信，令大批網友不滿不喜歡她主持該節目，甚至叫她快一些退出娛樂圈。

有網友曝光現場錄製照片。（微博圖片）

有網友爆出謝娜在現場調侃阿嬌身材。（阿嬌微博圖片﹑謝娜微博圖片）

除了謝娜的發言引起網友不滿之外，有網友還曝光了首場公演的賽果，從名單上可見阿Sa、台灣藝人阿雅、內地歌手毛俊傑還有韓國歌手Jessica（鄭秀妍）組隊合唱的《要你管》贏了台灣「甜心教主」王心凌、內地藝人吳謹言、吳莫愁、黃小蕾組隊合唱的《談笑人生》。

網友爆出當日錄製情況。（微博圖片）

而人妻組胡杏兒同內地藝人譚維維、黃奕、張歆藝一起合唱的《你不要擔心》贏了內地歌手于文文、張儷、王紫璇、張薔合唱的《野薔薇》。而另一香港代表薛凱琪同台灣藝人郭采潔、內地藝人趙夢、張天愛一起合唱的《自己》則贏了內地藝人劉戀、唐詩逸、朱潔靜、齊溪合唱的《霧裡》，至於阿嬌聯同內地藝人寧靜、韓櫻子合唱的《情書》還未有成績，而她們這一隊是與那英、徐夢桃、許茹芸合唱的《羞答答的玫瑰靜悄悄的開》決鬥，可想而知節目還未播出已經掀起許多話題，看來今年的《姐姐》勢再掀熱潮。

網友爆出三位香港代表贏了第一場比賽。（薛凱琪微博圖片﹑胡杏兒微博圖片﹑阿Sa微博圖片）